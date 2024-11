„Reality Awards“ 2024: Termin, Voting, Nominierte und Infos zur Übertragung im Stream

Anfang Dezember 2024 wird die große Galashow „Die Reality Awards“ erstmals live aus den MMC-Studios in Köln auf RTL+ übertragen. Mittlerweile stehen die Kategorien und Nominierten der ersten Verleihung fest. Reality-TV-Fans haben ihre Favoriten durch zahlreiche emotionale und unterhaltsame Momente begleitet – nun können sie ihren liebsten Stars Anerkennung zollen. Bei der Verleihung treffen die bekanntesten Reality-Darsteller auf dem roten Teppich und in der Award-Show aufeinander. Wer die begehrten Auszeichnungen in den verschiedenen Kategorien gewinnen wird, dürfte spannend werden. Die Abstimmung erfolgt durch die Online-Community, die als Jury fungiert. Durch den Abend führt Sophia Thomalla, die als Gastgeberin von Formaten wie „Are You The One?“ bekannt ist. Zudem wird Reality-Expertin Olivia Jones live vom roten Teppich berichten, bevor die Show beginnt. Das Voting läuft bereits seit dem 4. November 2024.

Der Sender hat die Ausstrahlung der „Reality Awards“ 2024 für Samstag, 7. Dezember, angekündigt. Die Award-Show läuft ab 20.15 Uhr live und exklusiv beim Streaming-Anbieter RTL+. Einen Einblick in das Voting gibt es dort bereits ab 19 Uhr.

Wer ist der einzig wahre Reality King und wer die unbestrittene Queen? Welcher Reality-Star hat für die schönsten und wer für die emotionalsten Momente des Jahres gesorgt? Wer mitwählen will, benötigt entweder ein bestehendes Konto bei RTL+ oder eine - kostenfreie - Registrierung. Ist man erst einmal digital vor Ort, kann man über die Protagonisten von TV-Formaten abstimmen, die zwischen dem 31. August 2023 und dem 30. September 2024 zu sehen waren. Es gibt diese Kategorien:

Hier kommen die Nominierungen, die bisher von RTL bekanntgegeben wurden:

Lovestory des Jahres

Lukas Baltruschat & Jennifer Iglesias – Are You the One? Realitystars in Love 2024

Sexytime des Jahres

Marc-Robin Wenz & Asena Neuhoff – Are You The One? Realitystars in Love 2024

Reality-Doku des Jahres

The Real Housewifes of Munich –

Faker des Jahres

Beef des Jahres

Jennifer Iglesias & Nadja Großmann – Are You The One? Realitystars in Love 2024

Lustigster Realitystar des Jahres

Emmy Russ – Are You The One? Realitystars in Love 2024 / Reality Queens 2024



Cringe Moment des Jahres

Trennung des Jahres



Beliebteste Reality des Jahres

Are You The One? – RTL+

Are You The One? Realitystars in Love – RTL+

Bachelor in Paradise – RTL+

Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare – RTL / RTL+

Die Bachelors – RTL / RTL+

Die Verräter – Vertraue Niemandem! – RTL / RTL+

Ex on the Beach – RTL+

Germany Shore – Paramount+

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! – RTL / RTL+

Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden – RTL / RTL+

Kampf der Realitystars – RTL2

La Familia (House of Reality) – RTL2

Love Fool – RTL+

Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe – RTL2

Make Love, Fake Love – RTL+

My Mom, Your Dad – RTL+

Princess Charming – RTL+

Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen – RTL+

Reality Queens – auf High Heels durch den Dschungel – RTL+

Temptation Island – Versuchung im Paradies – RTL+

Temptation Island VIP – Versuchung im Paradies – RTL+