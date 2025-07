„Die Ringe der Macht“, Staffel 3: Start, Handlung, Cast - was ist bekannt?

„Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht“ ist eine Art Spin-off-Serie, welche die Vorgeschichte von „Der Herr der Ringe“ und „Der Hobbit“ erzählt. Der englische Originaltitel lautet „The Lord of the Rings: The Rings of Power“. Sie wird im Auftrag von Amazon Studios produziert, die erste Staffel erschien Anfang September 2022 bei Prime Video. Im November 2017 erwarb nämlich Amazon für 250 Millionen US-Dollar die Rechte an den Anhängen von „Der Herr der Ringe“, auf denen die Handlung von „Die Ringe der Macht“ überwiegend basiert. Geplant waren über fünf Staffeln mit geschätzten Kosten von über einer Milliarde US-Dollar. Bislang sind zwei Staffeln von „Die Ringe der Macht“ erschienen, mit jeweils acht Episoden. Im Februar 2025 wurde offiziell eine dritte Staffel bestellt.

Was ist bereits zu Staffel 3 von „Die Ringe der Macht“ bekannt? Wann ist der Start der neuen Folgen? Wie sehen die Handlung und der Cast aus? Antworten auf diese Fragen sowie weitere nützliche Infos haben wir hier für Sie zusammengetragen.

„Die Ringe der Macht“, Staffel 3: Wann ist der Start?

Es gilt zwar offiziell als bestätigt, dass es eine dritte Staffel von „Die Ringe der Macht“ geben wird, allerdings wurde bislang noch kein Startdatum bekannt gegeben. Bis die neuen Folgen bei Prime Video erscheinen, dürfte es auch noch eine ganze Weile dauern: Voraussichtlich wird es erst im Herbst 2026 soweit sein. Fans der Serie müssen sich also in Geduld üben. Sobald es konkrete Infos bezüglich des Starts von „Die Ringe der Macht“, Staffel 3 gibt, ergänzen wir sie an dieser Stelle.

Handlung von „Die Ringe der Macht“: Worum geht es in Staffel 3?

Ein paar gesicherte Infos gibt es schon zur Handlung der dritten Staffel von „Die Ringe der Macht“. Die Serienschöpfer Patrick McKay und John D. Payne verrieten bereits so viel: „Von Osten nach Westen und Norden nach Süden: Überall auf der ganzen Karte (von Mittelerde) geht es jetzt darum, was man gegen Sauron unternehmen kann, um ihn zu besiegen.“ Es ist bekannt, dass die Serie einen Zeitsprung von mehreren Jahren absolvieren wird, sodass der Krieg zwischen Sauron und den Elben in der dritten Staffel in vollem Gange sein dürfte.

Im Finale von Staffel 2 haben die Elben in der Schlacht von Eregion einen heftigen Rückschlag erlitten. Zwar konnten die Zwerge ihren Rückzug sichern, und Elrond und Co. haben einen Zufluchtsort im neu gegründeten Bruchtal gefunden, doch Sauron dirigiert nun das Ork-Heer des getöteten Adar und droht, Mittelerde mit Krieg zu überziehen. Ob die Serie nach Saurons Tränen die schlimmste Wendung von Celebrimbors Tod noch nachreichen wird, ist dennoch fraglich. Die Serienschöpfer planen jedoch, ab Staffel 3 Elrond zu brechen.

Das ist der Cast der dritten Staffel von „Die Ringe der Macht“

Noch wurde der Cast der dritten Staffel von „Die Ringe der Macht“ nicht offiziell bestätigt. Folgende Darstellerinnen und Darsteller dürften jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach wieder mit von der Partie sein:

Morfydd Clark als Galadriel

Charlie Vickers als Sauron

Robert Aramayo als Elrond

Daniel Weyman als Gandalf

Cynthia Addai-Robinson als Míriel

Owain Arthur als Durin IV

Sophia Nomvete als Disa

Markella Kavenagh als Nori Brandyfoot

Megan Richards als Poppy Proudfellow

Als Neuzugänge werden die beiden britischen Schauspieler Jamie Campbell Bower (“Stranger Things“, Staffel 4) und Eddie Marsan (“Sherlock Holmes“) gehandelt. Zudem sollen Andrew Richardson (“Ponies“), Zubin Varla (“Star Wars: Andor“) und Adam Young (“Sex Education“) neu zum Cast dazu stoßen. Welche Rollen sie verkörpern werden, ist Stand jetzt (Juli 2025) jedoch noch nicht bekannt. Sobald die entsprechenden Infos vorliegen, finden Sie diese hier.