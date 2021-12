"Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft" im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute den Krimi "Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Hochspannung im Jahresendspurt: Das ZDF bringt "Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft" auf die deutschen Bildschirme. Wir sagen Ihnen in diesem Text, wann der TV-Termin ist, welche Darsteller mit von der Partie sind, wie die Handlung ist und ob es eine Wiederholung als Stream in der Mediathek geben wird.

TV-Termin: "Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft" am 29.12.21 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft" ist am heutigen Mittwoch den, 29. Dezember 2021, zu sehen. Die Episode startet um 20.15 Uhr und hat eine Spieldauer von ungefähr anderthalb Stunden. Sie finden "Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft" auch als Stream in der ZDF-Mediathek.

Handlung: Darum geht's im ZDF-Film "Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft"

Es ist eine wunderschöne Umgebung, in der es zu einem schrecklichen Fund kommt: Der Leichnam eines Unbekannten schwimmt in einem See im verschneiten Oberbayern. Schnell ist klar: Bei dem Toten handelt es sich um Sebastian Herrling. Der Mann war vor Monaten zu einem Kletterausflug aufgebrochen und galt seitdem als vermisst. Kam es beim Klettern zu einem Unfall? Diesen Verdacht kann Pathologin Mai schnell entkräftigen. Sie findet heraus, dass das Opfer erschlagen und versenkt worden ist.

Video: SAT.1

Die Kommissare Stadler und Hansen machen sich an die Ermittlungen. Sie recherchieren, dass der Tote aus einer reichen Industriellenfamilie stammt. Eine Familie, in der Neid und Missgunst vorherrschen. Alle Geschwister von Sebastian rücken somit in den Fokus der Ermittler. Haben sie etwas mit dem Mord zu tun?

Als plötzlich eine weitere Leiche auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse - und die Ermittler müssen feststellen: Vielleicht waren sie bislang doch auf einer falschen Spur.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft" im Cast

Anton Stadler - Dieter Fischer

- Sven Hansen - Igor Jeftić

- Igor Jeftić Miriam Stockl - Marisa Burger

Michael Mohr - Max Müller

Marie Hofer - Karin Thaler

- Gert Achtziger - Alexander Duda

Sandra Mai - Sina Wilke

- Sina Wilke Marianne Grasegger - Ursula Maria Burkhart

Christin Lange - Sarah Thonig

Margarethe Herrling - Michaela May

- Martin Herrling - Leopold Hornung

- Frank Herrling - Thomas Unger

- Jerome Persson - Ante Brekalo

"Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie haben am Mittwochabend keine Zeit? Dann schauen Sie sich doch "Die Rosenheim-Cops - Mörderische Gesellschaft" einfach gänzlich zeitunabhängig im Internet an: als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek.