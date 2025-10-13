„Die Spreewaldklinik“ 2025: Handlung, Besetzung und alle Infos zu Staffel 2

„Die Spreewaldklinik“ ist eine deutsche Arztserie, die seit 2024 im Programm von Sat.1 ausgestrahlt wird. Im Mittelpunkt steht die Ärztin Dr. Lea Wolff. Auf der Suche nach ihrer Tochter, die sie vor 20 Jahren zur Adoption freigegeben hatte, kehrt sie in den Spreewald zurück, wo sie eine Stelle in der örtlichen Klinik aufnimmt. Dort trifft sie nicht nur auf ihre Jugendliebe Paul Menke, den Vater ihrer Tochter, sondern entdeckt auch, dass die junge Krankenschwester Nico ihr leibliches Kind ist. Die Serie kombiniert medizinische Dramen, Familiengeschichten und persönliche Konflikte.

Wann laufen die Folgen der zweiten Staffel „Spreewaldklinik“? Welche Schauspieler sind bei der „Spreewaldklinik“ dabei? Antworten auf diese Fragen und weitere Infos rund um Staffel 2 finden Sie in diesem Artikel.

Am Montag, dem 30. Juni 2025, startete Staffel 2 von „Die Spreewaldklinik“ im Free-TV bei Sat.1. Auf der Streaming-Plattform Joyn ging es derweil sogar schon etwas früher los, nämlich am Freitag, dem 27. Juni 2025.

„Die Spreewaldklinik“ 2025: Sendetermine von Staffel 2

Die zweite Staffel von „Die Spreewaldklinik“ wird 2025 von der ndF Hamburg im Auftrag von Sat.1 produziert und soll insgesamt 126 Folgen umfassen. Die Folgen von Staffel 2 starteten am 30. Juni im Fernsehen. Das sind die Sendetermine der neuen Episoden:

Folge 1 „Alles anders“: 30. Juni 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 2 „Entwurzelt“: 1. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 3 „Vatergefühle“: 2. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 4 „Eine neue Freundschaft“: 3. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 5 „Blick nach vorne“: 4. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 6 „Alte Schätze, neue Wege“: 7. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 7 „Romantik gesucht“: 8. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 8 „Panikattacke“: 9. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 9 „Achtung, Schlangen!“: 10. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 10 „Bühne frei!“: 11. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 11 „Offene Rechnung“: 14. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 12 „Auf dem Prüfstand“: 15. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 13 „Intuition“: 16. Juli 2025, 19. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 14 „Rivalen“: 17. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 15 „Diebische Elster“: 18. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 16 „Kosmische Fügungen“: 21. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 17 „Das Ergebnis“: 22. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 18 „Patchwork“: 23. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 19 „Schwarzes Schaf“: 24. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 20 „Griff nach den Sternen“: 25. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 21 „Glückliches Herz, trauriges Herz“: 28. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 22 „Am seidenen Faden“: 29. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 23 „Zukunft: ungewiss“: 30. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 24 „Entscheidungen“: 31. Juli 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 25 „Falsche Fährten“: 1. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 26 „Auf Spur“: 4. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 27 „Fehldiagnose“: 5. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 28 „Der gelbe Pulli“: 6. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 29 „Dunkle Wolken“: 7. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 30 „Rettungsversuche“: 8. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 31 „Zwei Schiffe“: 11. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 32 „Ein tiefer Schnitt“: 12. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 33 „Sturköpfe“: 13. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 34 „Schlechtes für das Gute tun“: 14. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 35 „Erinnerungen“: 15. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 36 „Traumhochzeit?“ 18. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 37 „Unverzeihlich“: 19. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 38 „Die Macht der Geheimnisse“: 20. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 39 „Väter und Töchter“: 21. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 40 „Ein vergurktes Geschenk“: 22. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 41 „Schlaflos“: 25. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 42 „Blind vor Liebe“: 26. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 43 „Fataler Fehler“: 27. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 44 „Verirrt“: 28. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 45 „Ohne Stimme“: 29. August 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 46 „Getrennte Wege“: 1. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 47 „Hoffnungsschimmer“: 2. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 48 „Eingeschenkt und ausgebremst“: 3. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 49 „Raufbolde“: 4. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 50 „Vergiftet“: 5. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 51 „Vater sein dagegen sehr“: 8. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 52 „Stille Post“: 9. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 53 „Kein Auskommen“: 10. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 54 „Unverhoffte Hilfe“: 11. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 55 „Die Rückkehr“: 12. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 56 „Am Abgrund“: 15. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 57 „Böse Wahrheit“: 16. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 58 „Die Bombe platzt“: 17. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 59 „Kampf oder Kapitulation“: 18. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 60 „Gedächtnislücken“: 19. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 61 „Süßes Vergessen“: 22. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 62 „Börnow ist Heimat“: 23. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 63 „Zerbrochen“: 24. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 64 „Schuldfrage“: 25. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 65 „Das perfekte Paar?“: 26. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 66: „Beziehungsfragen“: 29. September 2025, 19, Uhr, Sat.1

Folge 67: „Eine(r) muss gehen“: 30. September 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 68: „Ausgedient“: 1. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 69: „Alle für einen“: 2. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 70: „Geburtstag“: 6. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 71: „Lieben und Leiden“: 7. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 72: „Herz oder Hirn“: 8. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 73: „Klartext“: 9. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 74: „Wespennest“: 10. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 75: „(K)ein Bund fürs Leben: 13. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 76: „Ein schwarzer Tag“: 14. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 77: „Verspieltes Vertrauen“: 15. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 78: „neue Chance“: 16. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 79: „Skandal!“: 17. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 80: „Unter Druck“: 20. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 81: „Alte Träume“: 21. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 82: „Stich ins Herz“: 22. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 83: „Leise Hoffnung“: 23. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

Folge 84: „Welche Richtung?“: 24. Oktober 2025, 19 Uhr, Sat.1

„Die Spreewaldklinik“ 2025: Übertragung im TV und Stream

Bisher wurde „Die Spreewaldklinik“ im Jahr 2024 von Montag bis Freitag um 19 Uhr bei Sat.1 ausgestrahlt. Aktuell sind alle bisherigen Folgen auch im Stream bei Joyn kostenlos verfügbar. Auch die neuen Folgen der zweiten Staffel werden wie gewohnt bei dem Streaming-Anbieter und bei Sat.1 übertragen.

Handlung von „Die Spreewaldklinik“ 2025: Worum geht es in Staffel 2?

Dr. Lea Wolff steht erneut vor großen Herausforderungen. Im Finale der ersten Staffel verfasst Lea einen Abschiedsbrief an ihre Tochter Nico, um endlich mit der Vergangenheit abzuschließen. Doch durch ein Missgeschick gelangt der Brief direkt zu Nico und löst bei ihr einen großen Schock aus. Aus Überforderung geht Nico zunächst auf Abstand. Eine schwierige Situation für beide. Gleichzeitig belastet das plötzliche Auftauchen von Mona und deren Sohn Timmy Leas Beziehung zu Erik. Für zusätzlichen Wirbel sorgt Dr. Mark Engelhardt, der mit seiner entschlossenen Art die Klinik aufmischt. Neu dabei ist auch Zsa Zsa Hansen als Fiona Wemuth, die nach einer Tierschutzaktion ins Krankenhaus kommt und dort von ihrem Vater, Oberarzt Dr. Wemuth, zur Verantwortung gezogen wird.

Besetzung von „Die Spreewaldklinik“ 2025: Diese Schauspieler sind dabei

In der zweiten Staffel von „Die Spreewaldklinik“ warten auf die Zuschauerinnen und Zuschauer sowohl vertraute als auch neue Gesichter: Neben Sina Valeska Jung, die weiterhin Dr. Lea Wolff verkörpert, stoßen Jan Hartmann als Dr. Mark Engelhardt und Zsa Zsa Hansen neu dazu. Hansen übernimmt die Rolle der Tochter von Oberarzt Dr. Wemuth, gespielt von Karsten Speck.

Hier haben wir einen Überblick mit allen Hauptdarstellern der zweiten Staffel für Sie:

Jan Hartmann als Dr. Mark Engelhardt

Sina Valeska Jung als Dr. Lea Wolff

Sandrine Mittelstädt als Vera Wolff

Muriel Baumeister als Dr. Barbara Berg

Daniel Buder als Dr. Eric Behrens

Hannes Schmid als Lars Behrens

Zsa Zsa Hansen als Fiona Wemuth

Karsten Speck als Dr. Wemuth

Daniel Scholz als Paul Menke

Isabel Hinz als Nico Menke

Jessica Walther-Gabory als Doreen Menke

Maja Lehrer als Mona

Noam Butzner als Timmy