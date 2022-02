"Die Stapelshow": Alle Infos zur neuen Show auf ProSieben

ProSieben ging mit der neuen "Stapelshow" an den Start. Hier zeigen wir Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Regeln, Übertragung im TV und Stream und Moderator.

Seit dem 12.02.2022 geht es auf ProSieben wacklig zu. Der Sender präsentiert das neue Format "Die Stapelshow". Dabei ist der Name der Show Programm, denn das Ziel der Kandidaten ist es, möglichst viele Gegenstände zu stapeln.

Ob Sektflaschen, brennende Briketts oder Seifenblasen - gestapelt wird so gut wie alles!

Sie möchten mehr zur neuen Show auf ProSieben erfahren? Hier haben wir alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Regeln, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator für Sie zusammengefasst.

Video: ProSieben

Wann läuft "Die Stapelshow"? Sendetermine auf ProSieben

Insgesamt sind vorerst vier Folgen der neuen Spielshow auf ProSieben geplant. Sie alle werden seit dem 12. Februar 2022 immer samstags zur Primetime ausgestrahlt. Das sind die Sendetermine von "Die Stapelshow":

Folge 1: Samstag, 12.02.2022, 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Samstag, 19.02.2022, 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 3: Samstag, 26.02.2022, 20.15 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Samstag, 05.03.2022, 20.15 Uhr auf ProSieben

Wo läuft "Die Stapelshow"? Übertragung im TV und Stream

Die neue Show, in der sich alles um das Hochstapeln von verschiedensten Gegenständen dreht, läuft ab dem 12. Februar 2022 immer samstags um 20.15 Uhr im Free-TV auf ProSieben.

Wer "Die Stapelshow" zeitgleich lieber online schauen möchte, kann dafür die kostenlose Streaming-Plattform Joyn nutzen.

Gibt es eine Wiederholung von "Die Stapelshow"?

Wer die Show samstags nicht mitverfolgen kann, hat die Möglichkeit, sich die Wiederholung sowohl im Free-TV als auch online im Stream anzusehen.

An folgenden Terminen wird die Wiederholung von "Die Stapelshow" im Free-TV zu sehen sein:

Folge 1: Sonntag, 13.02.2022, 12.20 Uhr auf ProSieben

Folge 2: Sonntag, 20.02.2022, 12.20 Uhr auf ProSieben

Folge 3: Sonntag, 27.02.2022, 12.20 Uhr auf ProSieben

Folge 4: Sonntag, 06.03.2022, 12.20 Uhr auf ProSieben

Online steht die Wiederholung von "Die Stapelshow" jederzeit und gratis beim Streaming-Dienst Joyn zur Verfügung.

Wie lauten die Regeln bei "Die Stapelshow" auf ProSieben?

Ziel der neuen ProSieben-Show ist es, so viel wie möglich aufeinander zu stapeln, ohne dass die Gegenstände in sich zusammen fallen. Den Kandidaten wird dabei eine ruhige Hand und viel Geschick abverlangt. Bei den Gegenständen kann es sich um alles Mögliche handeln: Seifenblasen, Sektflaschen oder brennende Briketts. Es kann also auch durchaus heiß bei "Die Stapelshow" werden. Eine weitere Herausforderung bei jeder Aufgabe ist das vorgegebene Zeitlimit, an das sich die Kandidaten halten müssen.

Außerdem ist in der Show Teamwork gefragt. In jeder Folge müssen die Kandidaten in Zweierteams gegeneinander antreten. Das Duo, das am Ende die meisten Gegenstände hochstapelt, gewinnt die Show.

Einen Preis gibt es bei "Die Stapelshow" natürlich auch. In jeder Folge warten auf die Kandidaten acht Gewinnstufen. Umso mehr Aufgaben jedes Duo lösen kann, desto höher klettern sie bei den Gewinnstufen und erzielen mehr Geld. Jedes Team beginnt bei 1000 Euro und hat am Ende der Show die Chance auf den Hauptgewinn von 100.000 Euro. Doch die Kandidaten müssen aufpassen: Wer zu viel riskiert und eine Aufgabe nicht schafft, kann das bis dato erspielte Geld wieder verlieren.

"Die Stapelshow" auf ProSieben: Das ist der Moderator

Die erste Staffel wird von Matthias Opdenhövel moderiert. Seine Aufgabe bei "Die Stapelshow" ist es, den Teams und den Zuschauern die Spiele zu erklären und die Kandidaten mit zusätzlichen Gewinnsummen zum nächsten Stapeln zu verführen.

Matthias Opdenhövel ist kein unbekanntes Gesicht auf ProSieben. Neben "Die Stampelshow" moderiert er beispielsweise auch "The Masked Singer", The Masked Dancer" und "Zervakis & Opdenhövel. Live".