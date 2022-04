"Die Toten am Meer – Der Wikinger": TV-Termin, Handlung und Besetzung

"Die Toten am Meer – Der Wikinger" läuft im Ersten. Hier erfahren Sie alles Wichtige über TV-Termin, Übertragung im TV und Stream, Handlung, Darsteller im Cast und Wiederholung.

Spannung im Ersten: Die ARD bringt heute "Die Toten am Meer - Der Wikinger" ins TV. In dem Krimi-Streifen von Drehbuchautor Andreas Kanonenberg ermittelt die Kommissarin Ria Larsen gemeinsam mit ihrem früheren Partner Brandt in einem rätselhaften Mordfall.

Wann läuft der Krimi im TV? Welche Darsteller sind an der Produktion beteiligt? Wo kann man den Film als Wiederholung sehen? Hier erfahren Sie alles Wichtige über TV-Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung im TV oder Stream und Wiederholung von "Die Toten am Meer - Der Wikinger".

TV-Termin von "Die Toten am Meer - Der Wikinger": Wann ist der Film in der ARD zu sehen?

Der Krimi "Die Toten am Meer - Der Wikinger" läuft am Samstag, 23.04.2022 im TV. Das Erste strahlt den Film pünktlich zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr aus. Bereits einen Tag vor der TV-Ausstrahlung kann der Krimi in der ARD-Mediathek abgerufen werden.

Video: wetter.com

Übertragung von "Die Toten am Meer - Der Wikinger" im TV und Stream

"Die Toten am Meer - Der Wikinger" wird in erster Linie im TV beim öffentlich-rechtlichen Ersten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt. Zudem können Sie den Film zur gleichen Zeit online im Live-Stream der ARD mitverfolgen. Hierfür ist weder eine Registrierung noch ein Abonnement nötig.

Worum geht es in "Die Toten am Meer - Der Wikinger"? Das ist die Handlung:

In "Die Toten am Meer - Der Wikinger" ermittelt Kommissarin Ria Larsen in einem mysteriösen Fall: Am Strand von Husum wird eine Leiche gefunden - ein als Wikinger verkleideter Mann.

Dabei stößt die Kommissarin zunächst auch intern auf einige Widrigkeiten, da Bergmann, ihr Chef bei der Kriminalpolizei, sie lediglich mit veralteten, ungelösten Fällen beauftragt und ihr wenig Vertrauen entgegen bringt.

Lesen Sie dazu auch

Gemeinsam mit ihrem ehemaligen Partner Brandt nimmt sie dennoch die Ermittlungen auf und versucht zunächst den Toten, dessen Fingerkuppen abgetrennt waren, zu identifizieren, ehe eine Spur sie in ein Wikinger-Museumsdorf und die Drogenszene führt.

Besetzung von "Die Toten am Meer - Der Wikinger": Diese Darsteller bilden den Cast

Diese Schauspieler bilden den Hauptcast in "Die Toten am Meer - Der Wikinger":

Rolle Schauspieler Ria Larsen Marlene Tanczik Michael Brandt Christoph Letkowski Elisabeth Haller Charlotte Schwab Bergmann Max Herbrechter Sellien Christoph Glaubacker Bernhard Metzger Markus John Stiegler Jörn Grosse Ole Sörensen Gunnar Graumann Jan Schmidt Dominikus Weileder Bernd Hinrichs Thomas Niehaus Maike Hinrichs Katharina Spiering Heidrun Schmidt Katharina Behrens Yall Peder Sörensen David Bredin Freya Sörensen Barbara Schnitzler Thorsten Wesemann Jochen Strodthoff Anwohner Michael Weber Bademeister Dirk Kalliner

"Die Toten am Meer - Der Wikinger" als Wiederholung in der ARD-Mediathek und TV sehen

Sie möchten sich den Streifen "Die Toten am Meer - Der Wikinger" ansehen, aber haben zum Ausstrahlungszeitpunkt keine Zeit? Kein Problem, der Krimi steht auch nach der Ausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek zum Abruf zur Verfügung. Dort können Sie den Film bis zu drei Monate nach dem TV-Termin nachschauen.

Auch die ARD zeigt eine Wiederholung des Krimis im TV. Am Sonntag, 24.04.22 um 01.15 Uhr wird der Streifen noch einmal im Ersten gezeigt.

(AZ)