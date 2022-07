Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigt heute am 4.7.22 den Krimi "Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimi-Fans, aufgepasst: Das ZDF bringt Anfang Juli "Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt" ins deutsche TV. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Wie ist die Handlung? Gibt es die Möglichkeit, den Krimi zeitunabhängig als kostenlosen Stream in der Mediathek anzuschauen? In diesem Text lesen Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt" heute im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt" läuft am Montag, 4. Juli 2022, im ZDF. Beginn ist um 20.15 Uhr. Die Folge dauert rund anderthalb Stunden an und steht als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek zur Verfügung.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt"

Es ist ein Anschlag, mit dem keiner gerechnet hat: Während der Blutritt mit mehr als 3000 Pferden in vollem Gang ist, schießt ein Unbekannter mit einer Armbrust auf Marlene Stöhr. Die Frau überlebt gerade so, muss aber ins künstliche Koma versetzt werden.

Der Anschlag passiert in einer Phase, die familiär überaus kritisch für Marlene ist: Gerade erst ist ihr Sohn Oliver zurück zum Bodensee gekehrt. Er wehrt sich gegen die Vorwürfe seiner Verwandtschaft, er trage Schuld am Ableben seiner Patentante. Die war vor einem Jahr bei einem verheerenden Feuer ums Leben gekommen - gemeinsam mit einem überaus wertvollen Zuchthengst. Soweit zumindest die Version, die die Familie bis heute glaubt.

Oberländer und Zeiler starten ihre Ermittlungen und nehmen auch Oliver ins Visier. Der wiederum droht durchzudrehen, als Marlene bei einem weiteren Anschlag ums Leben kommt. Mutter und Patentante: beide tot - ein schwerer Schlag für Oliver. Gelingt es den beiden Ermittlern rechtzeitig, das Rätsel um den Mord zu lösen? Und: Was decken sie noch auf?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt" im Cast

Micha Oberländer - Matthias Koeberlin

- Hannah Zeiler - Nora Waldstätten

- Thomas Komlatschek - Hary Prinz

Raphael Stadler - Christopher Schärf

- Daria Roth - Jule Ronstedt

- Oliver Stöhr - Marlon Boess

Ferdinand Etlinger - Rafael Gareisen

Adrian Stöhr - Peter Knaack

- Gisela Begele - Katja Lechthaler

Marlene Stöhr - Stefanie von Poser

"Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Die Toten vom Bodensee - Der Blutritt" hat Ihr Interesse geweckt, am Montag haben Sie aber bereits etwas anderes vor? Dann schauen Sie sich den Krimi doch einfach als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek an.

