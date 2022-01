Die Toten von Salzburg - Vergeltung im ZDF: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Das ZDF zeigte am 26.1.22 den Krimi "Die Toten von Salzburg - Vergeltung". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Spannende Zeiten gegen Ende des Monats: Im ZDF ist im Januar "Die Toten von Salzburg - Vergeltung" zu sehen. Und wir haben für alle Fans der Serie die wichtigsten Informationen zusammengestellt: Wann ist der TV-Termin? Welche Handlung erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer? Welche Schauspieler sind mit von der Partie? Gibt es die Möglichkeit, die Episode vorab oder im Nachhinein als Stream in der Mediathek anzuschauen?

TV-Termin: "Die Toten von Salzburg - Vergeltung" am 26.1.22 im ZDF und als Stream in der Mediathek

"Die Toten von Salzburg - Vergeltung" lief am Mittwoch, 26. Januar 2022, im ZDF. Um 20.15 Uhr ging es los. Die Episode garantiert anderthalb Stunden beste Unterhaltung und ist als kostenloser Stream in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Handlung: Darum geht es im ZDF-Film "Die Toten von Salzburg - Vergeltung"

Es ist ein echter Schock für die Eltern von Leonie: Die Tochter ist wie vom Erdboden verschluckt. Es gibt kaum Hinweise auf den Verbleib - mit Ausnahme eines Fotos, das einen blutverschmierten Marmortisch zeigt. Ist ihre Tochter etwa entführt worden? Ist sie in Lebensgefahr? Mutter und Vater sind in größter Sorge um die Teenagerin, die Schülerin eines Salzburger Elite-Gymnasiums ist.

Der erste Verdacht von Hauptkommissar Mur, die Tochter des mächtigen "Bier-Kaisers" könnte tatsächlich entführt worden sein, erhärtet sich. Mit hohem Zeitdruck machen sich die Ermittler an die Arbeit - und forschen unter anderem an Leonies Praktikumsstelle nach. Das Mädchen hatte sich in einem Programm im Zoo um die Resozialisierung von jungen Verbrechern engagiert.

Mur und Co. tauchen ein in eine Welt der Gegensätze: Hier die vermeintlichen Verlierer, die bereits straffällig geworden sind. Da die Schülerinnen und Schüler von der Eliteschule, die sich in einem Projekt um sie kümmern sollen. Ist Leonie in diesem Spannungsfeld zum Opfer geworden?

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Die Toten von Salzburg - Vergeltung" mit im Cast

Peter Palfinger - Florian Teichtmeister

- Hubert Mur - Michael Fitz

- Irene Russmeyer - Fanny Krausz

Alfons Seywald - Erwin Steinhauer

- Sebastian Palfinger - Simon Hatzl

- Simon Wächter - Nikolaus Barton

- Richard Wagner - Sebastian Edtbauer

- René Kleist - Michael Schönborn

- Gerda Höfinger - Muriel Baumeister

- Landtagspräsidentin Zirner - Susanne Czepl

Herr Wolfgang - Helmut Bohatsch

Ignaz Höfinger - Martin Feifel

"Die Toten von Salzburg - Vergeltung" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

"Die Toten von Salzburg - Vergeltung" verspricht Spannung pur. Der Mittwoch ist für Sie aber ungünstig? Kein Problem. Sie finden den Krimi auch als kostenlosen Stream in der ZDF-Mediathek. (AZ)