"Wolf im Schafspelz": ZDF-Termin, Handlung, Darsteller und Übertragung

"Wolf im Schafspelz": Folge 5 der TV-Reihe "Die Toten von Salzburg" läuft heute im ZDF. Hier finden Sie den TV-Termin und weitere Infos – Handlung, Schauspieler, Übertragung im TV oder Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Überraschung! Bei der freitäglichen Seelenreinigung seiner Mitbrüder findet Sebastian Palfinger eine Leiche im Beichtstuhl. Mit "Wolf im Schafspelz" präsentiert die ZDF-Reihe "Die Toten von Salzburg" einen fesselnden Kloster-Krimi. Wann genau? Worum dreht sich die Handlung? Welche Darsteller spielen mit? Wie laufen Übertragung und Wiederholung? Das erfahren Sie alles hier.

"Die Toten von Salzburg - Wolf im Schafspelz": Wann ist der TV-Termin im ZDF?

Der Sender hat die Übertragung von "Wolf im Schafspelze" für den heutigen Mittwoch, 20. April 2022, angekündigt. Start ist um 20.15 Uhr, der Film dauert ungefähr 90 Minuten. Der Streifen stammt aus dem Jahr 2019, die Erstsendung im ZDF lief am 1. April 2020.

Handlung: Worum geht es bei "Wolf im Schafspelz"?

Freitags legen die Mitbrüder bei Sebastian Palfinger im Kapuzinerkloster die Beichte ab. Doch dieses Mal öffnet der das Türchen des Beichtstuhls und findet nicht etwa einen Sünder, sondern einer Leiche. Oder (Achtung: Spoiler!) gar beides? Bruder Jakob wurde jedenfalls mithilfe eines massiven Holzkreuzes vom Leben zum Tode befördert, er liegt in seinem eigenen Blut.

Video: AFP

Sebastian Palfinger hätte es zum Tatort nicht allzu weit gehabt, und auch die Zahl der übrigen Verdächtigen hält sich in Grenzen. Zum Tatzeitpunkt war die Kirche für die Öffentlichkeit dicht, Zugang hatten nur die Mönche.

Obwohl Major Peter Palfinger und Bezirksinspektorin Irene Russmeyer eigentlich nicht glauben wollen, dass einer der friedlichen Mönche zum kreuzschwingenden Killer mutiert ist, müssen sie im Konvent ermitteln. Schwebt da nicht ein Hauch von "Der Name der Rose" über der Szenerie? Hinzu kommt, dass kaum jemand Bruder Jakob näher gekannt hat. Außerdem ist er mehrmals negativ aufgefallen, er hat sich sogar an einer jungen Angestellten des Klosters vergriffen. Und jetzt kommt noch hinzu, dass die Identität des Opfers mit der Vergangenheit von Kriminalhauptkommissar Herbert Mur zu tun hat...

Welche Rolle wird von welchem Schauspieler im Cast verkörpert?

Peter Palfinger : Florian Teichtmeister

: Hubert Mur : Michael Fitz

: Michael Fitz Irene Russmeyer : Fanny Krausz

: Alfons Seywald : Erwin Steinhauer

: Sebastian Palfinger : Simon Hatzl

: Angela Doll : Anna Unterberger

: Andreas Wacker : Max Herbrechter

: Hermann Sturm : Nicki von Tempelhoff

: Simon Wächter : Nikolaus Barton

: Herr Wolfgang: Helmut Bohatsch

Erzbischof: Ronald Seboth

Eva Blank: Angelika Strahser

Helene Mur: Natalie O'Hara

Theresa Mur: Paula Siebert

Hinter der Kamera waren aktiv:

Schnitt: Frank Soiron

Musik: Dominik Giesriegl

Kamera : Kai Longolius

: Buch: Stefan Brunner

Regie: Erhard Riedlsperger

Die Serie "Die Toten von Salzburg" ist eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF. Die Reihe wird seit 2016 von Satel Film produziert, die Dreharbeiten laufen in Salzburg und Umgebung.

"Wolf im Schafspelz" – Übertragung im TV oder Stream? Gibt es eine Wiederholung?

Wenn Sie mögen, können Sie sich diesen Film aus der Reihe "Die Toten von Salzburg" ganz konventionell heute im linearen ZDF-Programm anschauen – am 20.4.22 zur Primetime, also um 20.15 Uhr. Falls Sie zu dem Termin gerade keine Lust oder etwas anderes vorhaben, ist die Mediathek des Senders ein hervorragender Tipp für Sie. Dort läuft der Film nicht nur zeitgleich, sondern bleibt noch eine ganze Weile gratis abrufbereit – so oft Sie wollen. Dies zum Thema Wiederholung.