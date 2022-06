Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann: Gäste, TV-Termin, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung

Die ultimative Chart Show feiert 50 Jahre Ballermann. Wir haben die Infos rund um Gäste, TV-Termin, Übertragung im TV und Stream sowie Wiederholung. Welcher Song wird Ballermann-Hit 2022?

Was haben Straßen gesäumt von Bäumen, der "Bergstaat" West Virginia in den USA und Fladenbrot gefüllt mit Fleisch vom Drehspieß gemeinsam? Sie alle sind Teil einer langen und vielfältigen Liste an regelmäßig besungenen Themen. In welchem Musikgenre besingt man denn sowas, mag sich nun manch einer (zu Recht) fragen. Die Antwort: Das Genre der Ballermann-Hits, also Lieder, wie sie gerne rund um die Schinkenstraße und den Balneario 6 auf Mallorca gespielt werden. Dieser Bereich der Insel steht oftmals sinnbildlich für das Bild, das viele von Mallorca haben: Feiern und durchzechte Nächte (und Tage). Und was wären Partys ohne die passende Musik?

In der Sendung "Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann - Die erfolgreichsten Hits" sucht Moderator Oliver Geissen nach dem Ballermann-Hit 2022. Dabei veranstalten Geissen und seine Gäste eine musikalische Zeitreise ab 1973: Durch die 70er mit Disco-Hits und Schlagerhymnen, über die 80er und 90er letztendlich zu den 2000er Jahren, als die Ballermann-Hits so richtig Fahrt aufnahmen.

Wir haben für Sie die wichtigsten Infos rund um "Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann" zusammengetragen: Gäste, TV-Termin, Übertragung im TV und Stream und Wiederholung.

Video: SAT.1

"Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann": Gäste

Wer sind die Gäste von Oliver Geissen bei "Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann"? Wer tritt auf? Wir liefern einen Überblick.

Moderatorin Lola Weippert

Musikproduzent & Sänger Lucas Cordalis

Sänger Mike Singer

Schlagerstar Andreas Gabalier

Ballermann-Star Lorenz Büffel

Moderatorin Frauke Ludowig

Mit Ausnahme des Moderators und der beiden Moderatorinnen sind alle Musiker als Show-Act bei "Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann" vorgesehen.

"Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann": TV-Termin, Übertragung im TV und Stream

Wo kann man "Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann" im TV sehen? Wann findet die Übertragung statt? Gibt es einen Stream? Im Folgenden haben wir die Infos für Sie zusammengefasst.

"Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann" läuft am Freitag, 10. Juni 2022, bei RTL. Start der Übertragung ist 20.15 Uhr. Der Stream ist über RTL+ möglich, dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo notwendig (ab 4,99€/Monat).

Kurz und knapp - "Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann": TV-Termin, Übertragung im TV und Stream

TV-Termin: 10. Juni 2022

10. Juni 2022 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : RTL

Übertragung im Stream: RTL +

"Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann": Wiederholung

Für den Fall, dass Sie die eigentliche Ausstrahlung verpasst haben sollten, besteht kein Grund zur Panik. RTL zeigt die Wiederholung der Sendung "Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann" am Samstag, 11. Juni 2022 um 00.00 Uhr. Sollte Ihnen das zu spät sein, bleibt letztlich noch die "Die ultimative Chart Show - 50 Jahre Ballermann"-Wiederholung im Stream bzw. die Wiederholung in der Mediathek von RTL+, die jedoch, wie bereits erwähnt, ausschließlich kostenpflichtig möglich ist.

Zum Ende hin wollen wir noch die eingangs umschriebenen Ballermann-Hits auflösen, die dem geneigten Kenner von Partymusik vielleicht geläufig sein dürften: Der von Bäumen gesäumten Straße widmet sich Tim Toupet in seinem Hit "Allee, Allee". West Virginia wird im Original von John Denver besungen, dessen Song "Take Me Home, Country Roads" wurde von der Hermes House Band gecovert und so zum Partyklassiker. Das Drehspießfleisch im Fladenbrot ist selbstverständlich ein Döner, thematisiert erneut von Tim Toupet in seinem zeitlosen Stück "Döner macht schöner". Ist hier schon der gesuchte Ballermann-Hit 2022 dabei? (AZ)