Die ultimative Chart Show – Die erfolgreichsten Live-Acts: Vorschau und alle Infos

"Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Live-Acts" gibt es auf RTL zu sehen. Alle Infos zur Sendung haben wir hier in der Vorschau für Sie.

"Die ultimative Chart Show" ist auch im neuen Jahr wieder mit aktuellen Folgen am Start. Die Musik-Show gibt es bereits seit mehr als 18 Jahren. Moderiert wird das Format von Showmaster Oliver Geissen.

In jeder Ausgabe sind verschiedene prominente Gäste und diverse Live-Bands im Studio mit dabei. Das Besondere an dem Format: Alle Chartplatzierungen werden errechnet. In der neuesten Folge dreht sich dieses Mal alles um die erfolgreichsten Live-Acts unserer Zeit.

Wann ist der genaue Sendetermin? Welche Gäste sind mit dabei? Wo gibt es Wiederholungen von "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Live-Acts" zu sehen? Und wie läuft die Übertragung der Sendung ab? Hier bekommen Sie alle Infos dazu.

Sendetermin von "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Live-Acts"

Die neueste Episode "Die ultimative Chart Show" gibt es am Freitag, 7. Januar 2022, zur Primetime Uhr auf RTL zu sehen. Der Beginn der Sendung ist um 20.15 Uhr.

Übertragung von "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Live-Acts"

Die aktuelle Folge von "Die ultimative Chart Show" gibt es wie immer im Free-TV bei RTL zu sehen. Neben der Ausstrahlung im TV, kann die Sendung auch zeitgleich im Stream bei RTL+ (ehemals TV Now) verfolgt werden.

Dafür ist jedoch eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft bei dem Dienst notwendig. Eine Mitgliedschaft bei RTL+ Premium kostet nach Angaben der Mediengruppe 4,99 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Neukunden haben außerdem die Möglichkeiten, den Dienst 30 Tage lang kostenlos auszutesten.

Wiederholung von "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Live-Acts"

Sie haben zum regulären Ausstrahlungstermin um 20.15 Uhr keine Zeit und die neuste Ausgabe von "Die ultimative Chart Show" daher verpasst? Kein Problem. Sie können die Folgen nach der Übertragung im TV auch bei RTL+ als Wiederholung anschauen.

Dies ist bis zu einem gewissen Zeitpunkt nach der TV-Ausstrahlung (in der Regel bis zu eine Woche lang) kostenlos möglich. Wenn Sie die Folgen jedoch zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal abrufen möchten, so ist der Abschluss eines kostenpflichtigen Abonnements notwendig.

Im TV läuft außerdem am 08.01.2022 um 1.30 Uhr bei RTL eine Wiederholung von "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Live-Acts".

Diese Gäste sind bei "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Live-Acts" mit dabei

Zur Show mit dem Thema "Die erfolgreichsten Live-Acts" hat RTL wieder verschiedene prominente Studiogäste eingeladen. Auf der Couch bei Oliver Geissen zu Gast sind unter anderem der Entertainer DJ Bobo, die Comedienne Tahnee und die Musikerin Patricia Kelly.

Und auch zahlreiche Show-Acts treten bei "Die ultimative Chart Show - Die erfolgreichsten Live-Acts" auf. Mit dabei sind unter anderem:

Musikerin Patricia Kelly

Schlagersänger und Komponist Howard Carpendale

Schlagersänger Ramon Roselly

Die Pop-Band PUR

Die Rockband BAP

(AZ)