„Die Verräter – Vertraue Niemandem“: Sendetermine, Übertragung und alle Infos

„Die Verräter – Vertraue Niemandem“ - ist da etwa im tiefsten „IBES“-Dschungel schon ein Spoiler zur neuen Staffel rausgerutscht? Hat Sonja Zietlow etwa einen Hinweis auf die neue Staffel von „Die Verräter“ gegeben? In Folge 12 von „Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden“ auf RTL ließ die Moderatorin eine Bemerkung fallen, die bei Insidern für Spekulationen sorgt: „Drei Frauen, die sich im Schutz der Nacht treffen, um die restlichen Spieler einen nach dem anderen zu eliminieren - und am Ende lockt ein Schatz. An irgendwas erinnert mich das…“

Könnte das ein Hinweis darauf sein, dass in der neuen Staffel von „Die Verräter“ alle Verräter Frauen sind? Sicher ist das natürlich keineswegs. Bleiben Sie mit uns gespannt.

„Die Verräter – Vertraue Niemandem“: Start des Halloween-Specials

Der Sender hatte den Start der neuen Staffel für Donnerstag, 10. Oktober 2024, angekündigt - sie läuft seitdem exklusiv beim Streaming-Dienst RTL+. Am Release-Tag standen bereits die ersten zwei Folgen der achtteiligen Staffel im Stream bereit, danach wöchentlich auf Abruf.

Die Sendetermine von „Die Verräter – Vertraue Niemandem“

Es gibt also acht Folgen, und dies sind die Sendetermine:

Folge 1: Donnerstag, 10. Oktober 2024, RTL+

Folge 2: Donnerstag, 10. Oktober 2024, RTL+

Folge 3: Donnerstag, 17. Oktober 2024, RTL+

Folge 4: Donnerstag, 24. Oktober 2024, RTL+

Folge 5: Donnerstag, 31. Oktober 2024, RTL+

Folge 6: Donnerstag, 7. November 2024, RTL+

Folge 7: Donnerstag, 14. November 2024, RTL+

Folge 8: Donnerstag, 21. November 2024, RTL+

Übertragung von „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ im Stream

Alle Folgen sind nach der ersten Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos beim Streaming-Anbieter RTL+ verfügbar - später dann nur noch in dessen „Premium“ -Bereich. Die Basis-Version RTL+ „Free“ ist komplett kostenlos - man muss man sich nur registrieren.

Die “Premium”-Version, die man für „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ nach einer Woche sowie für Live-Übertragungen benötigt, erleichtert den Geldbeutel der Nutzerinnen und Nutzer mit mindestens 5,99 Euro monatlich (Stand: November 2024). Aktuelle Infos zu den Konditionen findet man jederzeit auf der Website des Anbieters.

Die Moderatorin bei „Die Verräter – Vertraue Niemandem“

Sonja Zietlow dürfte den meisten als „IBES“-Moderatorin ein Begriff sein. Doch das Promi-Register von RTL weiß mehr:

Beruf: Moderatorin

Geboren am: 13. Mai 1968

Geburtsort: Bonn

Größe: 177 cm

Sternzeichen: Stier

Nach dem Abi arbeitete sie zunächst als Animateurin und Model, bevor sie bei der Lufthansa eine Ausbildung zur Pilotin absolvierte und drei Jahre lang als Erste Offizierin auf einer Boeing 737 flog. Nach ihrer Teilnahme an einer TV-Show wurde sie für das Fernsehen entdeckt und beendete ihre Karriere in der Verkehrsfliegerei.

Von 1997 bis 2001 moderierte sie die Nachmittags-Talkshow „Sonja“. Danach führte sie als strenge Spielleiterin durch die Gameshow „Der Schwächste fliegt!“. Seit 2004 ist sie als Moderatorin des Dschungelcamps bekannt, wofür sie 2013 zusammen mit Daniel Hartwich den Deutschen Comedypreis erhielt. Sie moderierte auch „Die große Welt der Wunder Wissensshow“ und „Alle auf den Kleinen“ mit Oliver Pocher.

Sonja Zietlow lebt in der Nähe von München, spielt gerne Golf und ist seit 2002 mit Jens Oliver Haas verheiratet, der viele ihrer Moderationstexte verfasst. Sie ist eine leidenschaftliche Tierfreundin und Mitgründerin des Vereins „Beschützerinstinkte“

Worum dreht es sich bei der Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem“?

Das Spiel um Täuschung und Vertrauen geht in die nächste Runde: Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ kehrt das internationale Erfolgsformat zurück zu RTL+. Auch diesmal versammelt Moderatorin Sonja Zietlow eine illustre Gruppe von Prominenten in einem mysteriösen Schloss. In einem spannenden Spiel voller Täuschungen und Geheimnisse führt sie das intrigante Netz aus Wahrheit und Lüge geschickt an. Produziert wird „Die Verräter“ erneut von Tower Productions, einer Tochtergesellschaft von All3Media, im Auftrag von RTL.