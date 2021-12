"Die Wespe": Start und Handlung der Serie auf Sky Ticket

"Die Wespe" läuft ab Anfang November auf Sky Ticket. Wir haben alle Infos zu Start, Folgen, Besetzung, Trailer und Handlung für Sie zusammen gefasst.

Ab Anfang Dezember gibt es eine brandneue Serie bei Sky zu sehen. In "Die Wespe" geht es um einen Dartprofi, der mit einem Mal alles verliert, was ihm lieb und teuer ist - Job, Ruhm, Geld und Frau. Doch der Profi, der "Die Wespe" genannt wird, möchte das so nicht auf sich sitzen lassen. Die Serie begleitet den Familienvater auf seinem Weg zurück an die Spitze, vorbei an Hindernissen, Rückschlägen und Selbsterkenntnis.

Sie möchten wissen, wann und wo Sie "Die Wespe" sehen können? Wir sagen es Ihnen. Hier in unserem Artikel haben wir alle Infos rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung sowie einen offiziellen Trailer für Sie.

Ab wann läuft "Die Wespe"? Start auf Sky Ticket

Das Start-Datum für den Beginn der neuen Sky-Serie "Die Wespe" steht bereits fest: Ab morgen, Freitag, 3. Dezember 2021, gibt es die Drama-Serie auf Sky Ticket zu sehen.

Über Sky Q stehen die Folgen ebenfalls auf Abruf zur Verfügung und laufen zusätzlich im TV. Immer freitags, ab dem 3. Dezember 2021, laufen die Episoden jeweils in Doppelfolge zur Prime-Time um 20.15 Uhr auf Sky One.

Das sind die einzelnen Episoden von "Die Wespe": Die Folgen

Es wird insgesamt sechs Folgen geben, die die Mini-Serie "Die Wespe" umfasst. Sie alle werden direkt am ersten Veröffentlichungstag, den 3. Dezember 2021, auf der Plattform zum ansehen zur Verfügung gestellt.

Die Namen der einzelnen Episoden sind noch nicht bekannt - weder auf englisch noch auf deutsch. Sobald wir hierzu genauere Informationen bezüglich der Titel haben, werden wir diese hier für Sie ergänzen.

Diese Schauspieler sind im Cast von "Die Wespe": Das ist die Besetzung

Die Besetzung von "Die Wespe" steht zwar größtenteils bereits fest, jedoch sind noch nicht alle Rollennamen bereits bekannt. Wir haben Ihnen einen Überblick mit allen Infos, die wir schon haben, erstellt und werden diesen beizeiten ergänzen.

Rolle Schauspieler Eddie Florian Lukas Kevin Leonard Scheicher Nobbe Ulrich Noethen Manu Lisa Wagner ? Sahin Eryilmaz ? Alexandra von Schwerin ? Peter Trabner ? Yasemin Cetinkaya

Darum geht es bei "Die Wespe": Die Handlung

In "Die Wespe" geht es um Dartprofi Eddi, der gerade ein absolutes Tief erlebt. Nicht nur hat er seinen Ruhm und sein Geld verloren, sondern auch noch seine Frau. Auch körperlich ist er nicht mehr der fitteste und Ziehsohn Kevin schlägt ihn jetzt auch noch bei dem, was er am besten kann: Dart spielen. Beim nächsten Turnier zeigt der Junge es Eddie so richtig und gleichzeitig findet der auch noch heraus, dass seine Frau Manu eine Affäre hat. Die Folge: Eddie flippt aus, wirft Dartpfeile auf menschliche Zielscheiben und der Abend endet mit einem lebenslänglichen Spielverbot.

Komplett am Boden zerstört findet Eddie Unterschlupf in der Laube seines besten Kumpels Nobbe, der unter Alkoholproblemen leidet. Doch er möchte diese Niederlage so nicht akzeptieren und will sich zurück an die Spitze kämpfen - schließlich ist sein Spitzname nicht umsonst "Die Wespe". Doch bis dahin scheint es noch ein langer und steiniger Weg zu sein, den Eddie gehen muss.

Ein erster Einblick: Offizieller Trailer zu "Die Wespe"

Der Sender Sky hat nun einen ersten offiziellen Trailer zur neuen Drama-Serie "Die Wespe" veröffentlicht. Hier finden sie ihn, sodass Sie sich einen ersten Eindruck und Einblick in die Geschehnisse und die Handlung verschaffen können.

