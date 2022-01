"Die Wollnys" 2022: Sendetermine und Übertragung - Staffel 15 wird eine emotionale Achterbahnfahrt

"Die Wollnys" 2022: Bei RTL2 läuft derzeit die 15. Staffel seiner Pseudo-Doku. Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung? Wir verschweigen Ihnen nichts.

"Die Wollnys" begeben sich laut RTL2 in der nächsten Staffel ihre Show auf eine "emotionale Achterbahnfahrt". Möchten Sie dabei sein? Dann schnallen Sie sich an!

"Die Wollnys" 2022: Start von Staffel 15

RTL2 hatte den Start der neuen Staffel von "Die Wollnys" auf den 5.1.22 gelegt.

Sendetermine von "Die Wollnys" 2022

Auf RTL2 sind ab 05.01.2022 jeweils mittwochs um 20.15 Uhr Doppelfolgen der neuen Staffel zu sehen. Wie viele das sein werden, hat der Sender noch nicht bekanntgegeben.

Folge 1: Mittwoch, 05.01.2022, um 20.15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 05.01.2022, um 21.15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 12.01.2022, um 20.15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 12.01.2022, um 21.15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 19.01.2022, um 20.15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 19.01.2022, um 21.15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 26.01.2022, um 20.15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 26.01.2022, um 21.15 Uhr

Folge 9: Mittwoch, 02.02.2022, um 20.15 Uhr

Folge 10: Mittwoch, 02.02.2022, um 21.15 Uhr

Folge 11: Mittwoch, 09.02.2022, um 20.15 Uhr

Folge 12: Mittwoch, 09.02.2022, um 21.15 Uhr

"Die Wollnys: Worum dreht sich die Show?

Bei den Wollnys leben nicht weniger als 14 Menschen unter einem Dach - eine ziemlich (laut RTL2 sogar "schrecklich") große Großfamilie. Man liebt sich und man streitet sich, wie es bei derartigen Menschenansammlungen angeblich schon mal vorkommen soll.

Familienoberhaupt ist Silvia Wollny. Sie hält den ganzen Laden zusammen und steht immer wie ein Fels in der Brandung. Als Mutter und Oma ist sie ständig im Einsatz. Freund Harald, ihre Sprösslinge, deren jeweilige Partner plus die dazugehörigen Enkelkinder halten sie gut in Bewegung.

In Staffel 15 geht die Achterbahn der Gefühle für Sarafina und Peter erst richtig weiter. Endlich sind ihre Zwillinge zuhaus, und die Familie freut sich über die Babys. Aber schon steht wieder mal ein Schock bevor...

Estefanias fehlender Kleiderschrank gibt Anlass zu einem heftigen Streit mit Mama Silvia. Stressig wird es auch für Loredana und Sarah-Jane – eine Führerscheinprüfung und eine Abschlussprüfung zur Altenpflegerin stehen ins Haus. Richtig romantisch indes wird es bei Flo und Sylvana - endlich macht er seiner Freundin einen Heiratsantrag.

Für die neue Staffel hat RTL2 diese thematischen Highlights angekündigt:

"Not-OP für Casey"

"Flo stellt die Frage aller Fragen"

"Doppelter Prüfungsstress bei den Wollnys !"

Übertragung von "Die Wollnys" 2022 im TV und Stream. Gibt es eine Wiederholung von Staffel 15?

Sie können die Show völlig konventionell im linearen TV-Programm von RTL2 verfolgen. Falls Sie sich den Zeitpunkt selbst auswählen möchten, steht Ihnen der Streaming-Dienst RTL+ zur Verfügung. Der sorgt auch für die Wiederholung nach der Erstausstrahlung.

RTL+ lief bis Anfang November als "TVNow". Die Basis-Version RTL+ "Free" ist völlig kostenlos - hier kann man die Programm-Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Das bisher im TVNow-Paket angebotene Paket "Live Only" für € 2,99 ist bei RTL+ aus der Preisliste verschwunden. Es gibt aber nach wie vor die "Premium"-Version für € 4,99 pro Monat. Wer auf weitere Extras (zum Beispiel das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert RTL+ "Premium Duo". Hier werden 7,99 Euro pro Monat fällig. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat.