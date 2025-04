700 Paar Badeschlappen aus Lkw gestohlen - Fahrer schläft

Bislang unbekannte Diebe haben im Landkreis Kassel aus einem Sattelzug 700 Paar Badeschlappen gestohlen. Diese hätten einen Wert von über 20.000 Euro, teilte die Polizei mit.

Der Lkw parkte auf einer Rastanlage an der Autobahn 7 nahe Lohfelden. Die Täter schlitzten in der Nacht zum Mittwoch die Plane des Sattelaufliegers an einigen Stellen auf und öffneten dann mit Gewalt die Türen des Anhängers. Die Polizei geht davon aus, dass sie die insgesamt 70 Kartons in ein in der Nähe befindliches Fahrzeug umluden. Der Lkw-Fahrer schlief während des Diebstahls in dem Sattelzug.