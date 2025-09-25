An Autos gerüttelt: Polizei nimmt Mann fest

Icon Menü
Diebstahl

Kurioser Fall in Offenbach: Ein Zeuge meldet der Polizei einen Mann, der an mehreren Autotüren rüttelt. Die Beamten nehmen den 44-Jährigen vorläufig fest. Der Tatvorwurf: Diebstahl.
    Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung aufspüren. (Symbolbild)
    Die Polizei konnte den Tatverdächtigen nach kurzer Fahndung aufspüren. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa

    Die Polizei in Offenbach hat einen 44 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der an mehreren Autotüren gerüttelt haben soll. Den Beamten zufolge wollte er offenbar testen, ob diese unverschlossen sind.

    Nach dem Hinweis eines Zeugen und einer kurzen Fahndung konnten die Beamten den 44-Jährigen schnell aufspüren. Er hatte zwei Pakete und eine Schmuckbox dabei, deren Herkunft er nicht erklären konnte. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Auf den Mann aus Offenbach kommt ein Strafverfahren wegen Verdacht des Diebstahls zu.

