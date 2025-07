Diebe stehlen Grabschmuck von Friedhof: 50.000 Euro Schaden

Bislang unbekannte Täter haben vom Friedhof in Baunatal mehrere wertvolle Gegenstände gestohlen und einen Gesamtschaden von 50.000 Euro angerichtet. Die Diebe hätten Statuen und Schalen aus Kupfer oder Messing aus den Grabsteinen herausgebrochen, teilte die Polizei in Kassel mit.

Insgesamt waren 21 Grabsteine auf dem Friedhof im Ortsteil Rengershausen betroffen. Einen Teil der Beute fand eine Streife kurz nach der Tat in der Nacht zum Freitag in einem mit falschem Kennzeichen versehenen Auto in Kassel. Dieses war von einem Zeugen gemeldet worden.