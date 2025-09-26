Einbrecher stehlen 600 Kilo schweren Tresor aus Wohnhaus

Unbekannte sind im Landkreis Waldeck-Frankenberg in ein Wohnhaus eingebrochen und haben einen 600 Kilogramm schweren Tresor gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich die Täter in der Nacht auf Donnerstag gewaltsam Zugang zu dem Haus in Waldeck-Scheid.

Sie durchtrennten den Angaben zufolge zunächst die Kabel zweier Überwachungskameras und gelangten anschließend gewaltsam über die Kellertüre in das Gebäude. Die Bewohner waren demnach verreist. Im Erdgeschoss hätten sie den Tresor gefunden und über die Terrasse aus dem Haus gebracht. Darin befanden sich Geld und Wertgegenstände mit einem geschätzt unteren sechsstelligen Gesamtwert, heißt es. Wie die Diebe den Tresor weggeschafft haben, ist laut Polizei bisher unklar.

Mit der Beute flüchteten die Täter unbemerkt. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.