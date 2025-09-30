Spaziergänger entdeckt geklauten 600-Kilo-Tresor

Der im Landkreis Waldeck-Frankenberg gestohlene 600-Kilo-Tresor ist aufgebrochen an einem Teich entdeckt worden. Die noch unbekannten Täter haben ihn dort nach dem Öffnen mutmaßlich zurückgelassen, wie das Polizeipräsidium Nordhessen mitteilte. Das Technische Hilfswerk barg den Tresor, der dann zur Polizeistation zurückgebracht wurde. Ein Spaziergänger hatte ihn am Samstagnachmittag entdeckt.

Die Ermittler erhoffen sich nun neue Hinweise auf die Einbrecher, die sich in der vergangenen Woche in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zugang zu einem Haus in Waldeck-Scheid verschafft hatten. Sie nahmen den 600-Kilo-Tresor mit, in dem sich Geld und Wertgegenstände im sechsstelligen Bereich befanden. Wie die Täter das schafften, ist bislang unklar. Die Bewohner des Hauses waren verreist.