Ortungsgerät führt zu mehreren gestohlenen Fahrrädern

Ein kleines Ortungsgerät an einem gestohlenen Fahrrad hat die Polizei in Gelnhausen zu jeder Menge gestohlener Gegenstände geführt. Ein Mann hatte sich bei den Beamten gemeldet und berichtet, er habe den Standort seines gestohlenen Fahrrads herausgefunden - mit Hilfe eines Ortungsgeräts, dass er daran befestigt hatte. Am angezeigten Standort entdeckten die Polizisten in einer Garage und einer Gartenhütte nicht nur das gestohlene Fahrrad, sondern unter anderem auch rund ein Dutzend hoch- und neuwertige E-Bikes, Rennräder und Mountainbikes, ein Quad sowie Fahrzeugteile.

Ermittlungen ergaben, dass ein Großteil der Gegenstände gestohlen worden war. Die Polizei schätzt den Wert der sichergestellten Gegenstände auf eine fünfstellige Summe. Sie ermittelt nun gegen die Bewohnerin des Hauses auf dem Grundstück unter anderem wegen des Verdachts der Hehlerei. Wer hinter den Diebstählen steckt, wird ermittelt.