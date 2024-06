Diese deutschen Radiosender gibt es auf Mallorca

Im Urlaub auf Mallorca deutsches Radio hören? Mit zwei Radiosendern ist das möglich. Welche Musik sie spielen und auf welchen Frequenzen sie zu finden sind.

Mallorca zählt zu den beliebtesten Reisezielen der Deutschen. Im vergangenen Jahr kamen laut Mallorca Zeitung rund 4,6 Millionen Deutsche auf die Insel, was etwa 25 Prozent aller Besucher auf der größten Baleareninsel ausmacht. Wer beim Entspannen an einem der vielen Strände oder beim Frühstück in einer Ferienwohnung nicht auf deutsche Nachrichten verzichten möchte, kann auf einen der zwei deutschen Radiosender zurückgreifen.

Seit 1996 on air: Das Inselradio in Palma

Das Inselradio sendet seit mehr als 25 Jahren deutsche Nachrichten direkt aus der Hauptstadt Palma und ist auf der ganzen Insel empfangbar. Rund um die Uhr werden die Zuhörer mit Nachrichten, Serviceinformationen und Event-Tipps aus Deutschland und Mallorca informiert, wie das Inselradio selbst berichtet. Musikalisch setzt das Inselradio auf eine Mischung aus Liedern der 1970er-, 1980er- und 1990er-Jahre sowie auf aktuelle Musik der letzten Jahre. Die Musikauswahl umfasst dabei spanische, englische und deutsche Titel. Typische Ballermann-Lieder werden bewusst nicht ins Programm aufgenommen.

Der Sender ist auf folgenden UKW-Frequenzen empfangbar:

Die Hauptfrequenz ist 106.1 MHz

In Inca in der Mitte Mallorcas ist die Frequenz 100.6 MHz

Rund um Manacor im Osten der Insel ist der Radiosender auf 105.6 MHz empfangbar

Im Norden von Mallorca kann das Inselradio über die Alternativfrequenz 96.9MHz empfangen werden

Zweiter deutscher Radiosender: Mallorca1

Seit Ende November 2023 ist der zweite deutsche Radiosender auf Mallorca, Mallorca1, auf Sendung, wie das Mallorca Magazin berichtet. Der Sender hat die Markenrechte des früheren "MallorcaE1NS" übernommen, der im Frühjahr 2022 gegründet und kurz darauf in die Insolvenz gegangen war.

Das Programm von Mallorca1 ähnelt dem des Inselradios und bietet Nachrichten aus Deutschland und von der Insel, Event-Informationen und Serviceangebote. Musikalisch setzt der Sender auf eine Mischung aus Liedern der 1980er- und 1990er-Jahre sowie aktuellen Hits. Spanischsprachige Songs sollen zusätzlich das typische Mallorca-Gefühl vermitteln.

Mallorca1 ist auf folgenden UKW-Frequenzen empfangbar::

101.6 MHz

93.5 MHz

In Deutschland ist der Radiosender auch über den Internetstream auf der offiziellen Internetseite hörbar.