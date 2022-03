"Diese Ochsenknechts": Alle Infos zu der neuen Reality-Show auf Sky

Mit "Diese Ochsenknechts" ging Ende Februar eine neue Reality-Serie bei Sky an den Start. Wir informieren Sie hier über Inhalt, Folgen und Trailer.

Familie Ochsenknecht bekommt eine eigene Reality-Show. Die Serie über die Vier-Generationen-Familie wird von "B28 Produktion" und Manuel Menges umgesetzt. Als ausführender Produzent fungiert Alexander Friedrich. Bernd Schumacher zeichnet sich für die Entwicklung des Formats verantwortlich.

Natascha Ochsenknecht äußerte sich im Vorfeld bereits so zu ihrer eigenen Reality-Serie: "Unsere Familie ist bunt, stark, facettenreich und unverwechselbar. Wir nehmen die Zuschauer zum ersten Mal mit in unser Leben und in unseren Alltag mit allem, was dazu gehört – so authentisch und nah, wie noch nie."

Worum geht es in "Diese Ochsenknechts"? Und wie viele Episoden gibt es? Hier in diesem Artikel erfahren Sie alles Wissenswerte zum Inhalt, zu den Folgen und den Sendeterminen.

Start: Ab wann ist "Diese Ochsenknechts" bei Sky zu sehen?

Die erste Folge von "Diese Ochsenknechts" war am Montag, 21. Februar 2022, um 20.15 Uhr bei Sky One und bei Sky Ticket auf Abruf zu sehen. Die restlichen Folgen werden in den Folgewochen immer montags veröffentlicht.

Episoden: Das sind die Sendetermine von "Diese Ochsenknechts" auf Sky One

Die Reality-Serie "Diese Ochsenknechts" besteht aus insgesamt sechs Folgen und wird beim Pay-TV-Sender Sky One ausgestrahlt. Hier finden Sie einen Überblick über die Sendetermine:

Folge Sendedatum Sendezeit 1 Montag, 21. Februar 2022 20.15 Uhr 2 Montag, 28. Februar 2022 20.15 Uhr 3 Montag, 07. März 2022 20.15 Uhr 4 Montag, 14. März 2022 20.15 Uhr 5 Montag, 21. März 2022 20.15 Uhr 6 Montag, 28. März 2022 20.15 Uhr

Neben der Übertragung im Pay-TV lassen sich alle Folgen von "Diese Ochsenknechts" auch bei Sky Ticket abrufen.

Inhalt: Darum geht es in "Diese Ochsenknechts"

Die Reality-Show "Diese Ochsenknechts" begleitet die Familie Ochsenknecht, dazu gehören Mutter Natascha, ihre Mutter Bärbel, Nataschas Kinder Cheyenne, Wilson Gonzalez und Jimi Blue sowie deren Partner und zeigt das private Leben der Familie abseits von Kameras und Blitzlichtgewitter.

Unter anderem gibt die Serie Einblicke in den Alltag von Tochter und Model Cheyenne, die zu ihrem Verlobten auf einen Bauernhof nach Graz ausgewandert ist und dort das gemeinsame Baby Mavie aufzieht. Auch Sohn Jimi erwartet mit Freundin Yeliz ein Baby, doch noch während der Schwangerschaft trennen sich die beiden. Und auch bei Bruder Wilson ist viel los. Er ruft ein Musikprojekt ins Leben, dreht sein eigenes Musikvideo und eröffnet zusammen mit seinen Freunden ein Restaurant in Berlin. Die frisch gebackene Zweifach-Oma Natascha Ochsenknecht steht als Familienoberhaupt allen ihren Kindern mit Rat und Tat zur Seite und zeigt den Zuschauerinnen und Zuschauern, wie sie ihr Leben als Single- und Business-Lady lebt.

Trailer: Hier gibt es erste Einblicke in "Diese Ochsenknechts"

Damit Sie sich einen Eindruck von der neuen Reality-Show "Diese Ochsenknechts" machen können, finden Sie hier den offiziellen Trailer dazu:

