Diese Rolle spielen Vitamine bei Depressionen

Vitamin D und Depressionen: Vitamin D ist an der Gehirnfunktion beteiligt und wurde in Studien mit Depressionen und SAD (Saisonal abhängige Depression aufgrund geringer Sonneneinstrahlung) in Verbindung gebracht, teilte uns Caroline Stokes, Leiterin der Arbeitsgruppe Food and Health von der Humboldt-Universität zu Berlin, auf Anfrage mit.