Miesmuscheln für alle? Diese türkische Restaurantkette kommt bald nach Deutschland

Die Schließung einer McDonald's-Filiale bildet den Startschuss für eine neue Restaurantkette in Deutschland. Um welche Kette es sich handelt, erfahren Sie hier.

McDonald's geht, Lord of Mussels kommt, hieß es jüngst im Kölner Stadtteil Mühlheim. Die türkische Restaurantkette, die sich auf Muschel-Gerichte spezialisiert hat, will aber nicht nur in Köln Fuß fassen, sondern auch in anderen deutschen Städten. Was es mit Lord of Mussels auf sich hat, erfahren Sie hier.

Übrigens: Lord of Mussels ist nicht der einzige neue Spieler auf dem deutschen Gastro-Markt. Auch eine Fast-Food-Kette, die sich dem Konzept "Ghost-Kitchen" verschrieben hat, konnte an einem Tag 100 Filialen eröffnen. Zudem kam im Herbst eine spanische Modekette nach Deutschland.

Türkische Restaurantkette kommt bald nach Deutschland

Lord of Mussels ist eine türkische Restaurantkette, die nun offenbar auch in Deutschland Fuß fassen will. Die erste Filiale in Köln ist nur der Anfang eines ambitionierten Expansionsplans von Gründer Midyeci Ahmet. Wie das Online-Portal 24rhein.de berichtet, ist die Eröffnung des neuen Restaurants in Köln für Anfang 2024 geplant und es besteht Interesse, weitere ehemalige McDonald's-Filialen in Deutschland zu übernehmen. Den Startschuss auf dem deutschen Markt markierte die Schließung der McDonald's-Filiale in Köln-Mühlheim.

Die Schließung war laut des Express eine Folge der Unvereinbarkeit des Standorts mit dem neuen Küchenkonzept des Fast-Food-Riesen. „In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass wir Standorte schließen, bei denen sich das neueste Küchenkonzept baulich nicht integrieren lässt", erfuhr das Portal auf Nachfrage bei McDonald's. Beispielsweise würde die Filiale nicht genügend Platz für die modernen, digitalen Bestellterminals bieten.

Miesmuschel-Gerichte - bald deutschlandweit?

Die frei werdende Filiale wird Lord of Mussels übernehmen und damit deutschlandweit die erste Filiale der Kette in Köln eröffnen, schreibt der Kölner Stadt-Anzeiger. „Wir eröffnen unsere erste Filiale in Deutschland in Köln. Wir starten 2024“, bestätigte auch Gründer Midyeci Ahmet auf seiner Instagram-Seite. Das Geschäft in Köln soll von Harun Tasdemir betrieben werden, der bereits einen Vertrag unterschieben hat. In dem Instagram-Video beglückwünschten sich die beiden Partner. Tasdemir bestätigte den Deal auf Express-Nachfrage und erklärte: Auch andere deutsche McDonald's-Filialen, die für das Unternehmen nicht mehr interessant sind, habe der „Lord of Mussels“-Gründer im Visier.

Die Geschichte von "Lord of Mussels" beginn mit Midyeci Ahmet, der 2014 seine erste Muschelküche in Istanbul eröffnete. Seitdem habe sich die Kette zu einem internationalen Phänomen entwickelt, mit Standorten in 21 Ländern weltweit, schreibt der Express. Die Spezialität des Hauses sind vielfältige Miesmuschel-Gerichte, die das Franchise in einem modernen Fast-Food-Konzept präsentiert. Während die Eröffnung in Köln zwar für Anfang 2024 angekündigt wurde, gibt es jedoch noch kein genaues Datum, ab wann die Kölner Muschel-Gerichte genießen können.

