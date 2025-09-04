Länger leben mit Rückgrat: Didi Hallervorden wird 90

Der alte aufgemalte Spruch auf der schweren Holzdecke im hinteren Trakt des Schlosspark Theaters gibt das Motto vor. „Jung gewohnt und alt gethan. Mit Trinken fängt das Leben an“, steht da, und darunter nimmt Dieter Hallervorden einen Schluck Tee aus der Glastasse, die vor ihm auf dem schmalen Tisch steht. Der Mime trinkt, stutzt kurz – und verzieht angewidert das Gesicht. Vielleicht fehlt der Zucker, vielleicht ist es die falsche Sorte, vielleicht ist der Tee schon kalt. Man weiß es nicht. Womöglich ist die Szene auch nur Teil der Show. Am Freitag wird er 90 Jahre alt, gut 68 davon verbrachte er auf Theaterbühnen und vor Fernsehkameras. Sein umfangreiches Œuvre umfasst viele ernste Themen, aber wenn Hallervorden auftritt, dann erwartet das Publikum Komisches von ihm. Und Hallervorden liefert.

Der Kabarettist hat an einem schönen Sommertag in sein Schlosspark Theater eingeladen, um den neuen Spielplan vorzustellen. Das Gebäudeensemble mit seiner mehr als 200-jährigen Geschichte liegt in Berlin-Steglitz, auf der einen Seite dröhnt die Stadtautobahn, auf der anderen beginnen die guten Wohnviertel mit gepflegten Vorgärten und schweren Limousinen auf den Parkplätzen. Zentral ist das hier nicht, der Ku‘damm und die Friedrichstraße sind weit weg, und trotzdem kommen Einheimische wie Touristen gerne hierher, um Hallervorden, sein Ensemble und seine Gäste zu sehen. Das Schlosspark Theater geht in die 17. Spielzeit, ein Erfolg, den viele nicht erwartet hatten, als Hallervorden die Spielstätte Ende 2008 übernahm und mit viel eigenem Geld auf Vordermann brachte.

Didi Hallervorden feiert Geburtstag - und Heino ist auch da

Auf einem Plakat vor dem klassizistischen Bau wird für einen Auftritt von „Deutschlands letztem Punk“ gewoben. Heino ist gemeint, der um 16 Uhr und dann noch mal um 20 Uhr im Schlosspark Theater auftritt. Der Mann ist geringfügig jünger als der Intendant, 87 Jahre alt wird er im Dezember. Die Schauspielerin Carmen-Maja Antoni kommt, 80 ist sie, ihr Programm trägt den passenden Titel: „Jugend ist ein Geschenk, das Alter ist ein Kunstwerk.“

Hallervorden drückt es etwas anders aus: „Älterwerden ist ja die einzige Möglichkeit, um länger zu leben. Insofern nehme ich das gerne wahr“, sagt er. Am 5. September 1935 wurde er in Dessau geboren, studierte zunächst in Ost-Berlin, 1958 flüchtete er in den Westen. Er studierte weiter, nahm Theaterwissenschaften als Fach hinzu und spielte mit 22 Jahren ein Stück, das er jetzt wieder auf die Bühne holt: Molières „Der eingebildete Kranke“. Sein Auftritt damals auf der Bühne der FU Berlin war der Startpunkt für eine Karriere, die aus dem Sohn eines Flugzeugkonstrukteurs und einer Arzthelferin einen der erfolgreichsten Schauspieler Deutschlands machte. „Das war“, erinnert er sich, „der Moment, wo ich sagte: Ich hänge das Studium an den Nagel und mache aus dem Hobby einen Beruf.“ Hallervorden hat das Stück umgeschrieben, bei ihm heißt es „Der eingebildet Kranke“, also ohne „e“, und die Premiere ist genau an seinem Geburtstag, in der Hauptrolle: Dieter Hallervorden.

Auf ewig erklingt „Palim, Palim“

Als junger Mensch machte er politisches Kabarett, arbeitete als Synchronsprecher und schloss sich dann dem Kabarett „Die Bedienten“ an. Ende 1960 gründete er in Westberlin zusammen mit seiner späteren Ehefrau Rotraud Schindler und mit Wilfried Herbst das Kabarett „Die Wühlmäuse“, das es heute, wenn auch in anderer Form, immer noch gibt. Die große Karriere machte der Mann mit den hochstehenden Haaren und dem Schelmenblick dann mit der Sketch-Serie „Nonstop Nonsens“. Die Einschaltquoten waren überwältigend.

„Palim, Palim“ wurde zum Soundtrack seines Lebens. Der Sketch über zwei vertrottelte Gefangene und eine Flasche Pommes brannte sich offenbar ins kollektive Gedächtnis, das nachgemachte Geräusch der Türglocke - „Palim, Palim“ - kennen junge wie alte Menschen, die man nach Hallervorden fragt. Die letzten Jahrzehnte indes zeigten einen anderen Hallervorden, einen ernsten Schauspieler, einen unbequemen, womöglich auch einen lästigen. „Ich äußere meine Meinung ohne Rücksicht auf private oder professionelle Vor- oder Nachteile“, sagt er und so ist selbst das Stück „Der eingebildet Kranke“ nicht einfach nur ein Schauspiel. „Das damalige Aufbegehren Molières gegen die ärztliche Kunst und generell seine Art, der Gesellschaft den Spiegel vorzuhalten, sind mir absolut wesensnah“, erklärt der Mime im Interview mit unserer Redaktion. Seine Fassung habe er „auf aktuelle Vorkommnisse ausgeweitet. Wir spielen also in Kostümen des 17. Jahrhunderts ein Stück, das Dinge des 21. Jahrhunderts mit einbezieht.“

Hallervorden wütet gern gegen das Gendern

Zur Gegenwart des 21. Jahrhunderts gehören Dinge wie das Gendern. Hallervorden hat heftig dagegen gewütet und erlebt nun, dass Regierungspolitiker - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer und andere - die sprachliche Gleichbehandlung der Geschlechter untersagen. „Da scheint sich die Politik ausnahmsweise mal richtig zu positionieren! Sehr selten! Aber schön“, freut sich der Jubilar. Die deutsche Sprache sei „ein wahres Volkseigentum“, die allen gehöre, „die deutsch sprechen“. Sprache entwickele sich weiter, „sonst würden wir zum Beispiel statt Fenster heute noch Lichtreinlasser sagen.“ Aber sie entwickele sich „aus sich heraus und nicht auf Anordnung einer Minderheit, gegen den ausdrücklichen Willen der Bevölkerungsmehrheit.“ „Didi“ ist da offenbar sehr bei Heino, der sich in seiner Show mit dem Titel „Made in Germany“ wenig punkaffin „den wichtigen Themen Deutschland, Heimat, Volkslied, Brauchtum und Kultur“ widmen will und als „weiteren Höhepunkt“ die Präsentation der „deutschen Nationalhymne“ ankündigt.

Während der Corona-Pandemie ging Hallervorden gegen die behördliche angeordnete Schließung öffentlicher Gebäude vor, die auch sein Schlosspark Theater betraf. Nach dem umstrittenen „Drecksarbeit“-Zitat von Friedrich Merz erstatteten er und andere Künstler Strafanzeige gegen den Kanzler. Merz habe mit seiner Äußerung zu Israel und dem Gaza-Krieg unter anderem gegen Artikel 26 des Grundgesetzes verstoßen.

Kritischer Blick auf Israel

Bereits im April letzten Jahres veröffentlichte der Schauspieler einen Videobeitrag zur Politik Israels und den Krieg in Gaza. „Natürlich verurteile auch ich den Terror von Hamas, aber ersinne mir trotzdem, trotz alledem, gleichzeitig, eine neue Friedenschance für eine Zweistaatenlösung.“ Sätze wie dieser brachten ihm heftige Kritik und Antisemitismus-Vorwürfe ein. Heute kann Hallervorden feststellen: „Ich habe mich zur Situation in Gaza im April 2024 mit meiner Einschätzung des Völkermords weit vorgewagt und freue mich, dass die Politiker ab Juni 2025 festgestellt haben, wie recht ich hatte.“

Er sei jemand, sagt Hallervorden, der Flagge zeige und gerne mal gegen den Strom schwimme. Und ganz wichtig sei für ihn: „Sich nie das Rückgrat verbiegen lassen.“ Fernsehredakteure sind für ihn Menschen, die selbiges verloren haben. „Heutzutage versehen die meisten ihre Arbeit angstgebeutelt. Aus Sorge um ihren eigenen Stuhl trauen sie sich nicht mehr, Entscheidungen zu treffen“, schimpft er.

Erfolg im Kino

Mit Kinoregisseuren hat er andere Erfahrungen gemacht. 2013 erfreute Hallervorden Publikum und Kritiker mit seiner Rolle als Altenheimbewohner Paul Averhoff in dem Film „Sein letztes Rennen“. Als ehemaliger Olympiasieger beginnt er darin wieder mit dem Lauftraining, um noch am Berlin-Marathon teilzunehmen. Die Fitness von damals hat er sich bewahrt. Mit fast 90 sieht er dem Hallervorden von früher noch erstaunlich ähnlich. Die Haare sind grauer und nicht mehr so zahlreich, Kilos jedoch sind nicht hinzugekommen. Beim Termin unter der schweren Holzdecke seines Theaters fällt ihm der Name seines Gastes Elke Heidenreich nicht ein. Damit jedoch gar nicht erst der Verdacht aufkommt, hier könne jemand vergesslich geworden sein, schaltet er blitzschnell auf Komiker um: „Mit Namen habe ich es ja nicht so. Aber ihre Kontonummer kenne ich“, witzelt er.

Er mache, verrät das Geburtstagskind, „jeden Tag vor dem Frühstück eine Stunde Sport. Ich malträtiere die Pedale eines Ergometers, ich kämpfe schwimmend gegen eine starke Gegenstromanlage und hänge mich hin und wieder kopfüber an eine Inversionsbank.“ Wichtig sei auch „die emotionale Gesundheit“, verweist er auf ein „harmonische Eheleben und eine daraus resultierende Lebensfreude“. Nach seiner Ehe mit Rotraud Schindler wurde die Zahnarzthelferin Elena Blume seine zweite Ehefrau, 2022 schließlich heiratete er die ehemalige Stuntfrau Christiane Zander.

Ein Hallervorden als Kampfansage

„100 Jahre Dieter Hallervorden ist eine Kampfansage“, sagt der vierfache Vater über sich selbst und für ihn steht fest: „Ja, es ist klar, ich gehe jetzt in das nächste Jahrzehnt.“ Was sein persönlicher Spielplan sei? Er freue sich besonders auf mehrere Theaterprojekte, sagt er, und nennt das Stück „Putsch“. Es handelt sich um eine Satire, der Untertitel ist bezeichnend, er lautet: „Anleitung zur Zerstörung einer Demokratie.“

„Eigentlich habe ich schon vor, dass wir uns in zehn Jahren wiedersehen“, sagt Hallervorden. Wie er so dasteht mit blitzenden Augen, in Jeans, hellblauem Hemd, den Schalk im Nacken und modernen Turnschuhe an den Füßen, könnte das durchaus klappen.