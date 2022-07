Star-Regisseur Dieter Wedel ist tot

Dieter Wedel ist tot. Der Regisseur wurde 82 Jahre alt. Am Mittwoch sollte eigentlich über eine Anklage gegen ihn verhandelt werden.

Der Regisseur Dieter Wedel ist tot. Das teilte am Mittwoch das Landgericht München I mit. Demnach soll Wedel bereits am 13. Juli im Alter von 82 Jahren in Hamburg verstorben sein. Eigentlich hätte am Mittwoch entschieden werden sollen, ob eine Anklage des Vorwurfs der Vergewaltigung gegen Wedel zugelassen wird. Stattdessen verkündete das Landgericht den Tod Wedels und die Einstellung des Verfahrens.

Dieter Wedel ist tot: Er bestritt Vorwürfe der Vergewaltigung

Wedel soll im Jahr 1996 die Schauspielerin Jany Tempel vergewaltigt haben, die zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alt war. Im März 2021 hatte die Staatsanwaltschaft München I deswegen Anklage erhoben. Wedel bestritt die Vorwürfe bis zuletzt. Es hatten sich auch andere Frauen an die Öffentlichkeit gewendet und von gewalttätigen Übergriffen des Regisseurs berichtet.

Zuletzt war der gebürtige Frankfurter Wedel als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele tätig. Im Januar 2018 trat er allerdings zurück, nachdem die Vorwürfe der sexualisierten Gewalt öffentlicht wurden. Diese kamen im Zuge der #MeToo-Debatte ans Licht.

Wedel hinterlässt sechs Kinder. Er wohnte zuletzt Hamburg-Tonndorf und auf Mallorca und war mit der Kauffrau Ursula Wolters verheiratet.

Lesen Sie dazu auch