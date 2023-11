Dilara Kruse bei "Promi Big Brother" 2023: Youtuberin und Spielerfrau

Spielerfrau Dilara Kruse ist bei "Promi Big Brother" 2023 dabei. Hier finden Sie Informationen rund um Porträt, sowie Herkunft, Beruf und Alter der Kandidatin.

Zwar ist Dilara Kruse kein bekanntes Gesicht im Reality-TV, doch sie ist eine erfolgreiche Influencerin und Youtuberin mit knapp 60.000 Followern auf Instagram. In einem Presseinterview mit Sat.1 verspricht sie " Promi Big Brother" zu rocken - auch wenn sie keiner kennt. Denn die Influencerin hält ihr Privatleben unter Verschluss und ist erst seit der Ehe mit Nationalspieler Max Kruse im Rampenlicht. Ihre Teilnahme bei "Promi Big Brother" 2023 ist ihre Premiere im Reality-TV, während auch bekanntere Kandidaten bei "Promi BB" mit dabei sind. Die Sendetermimne der 11. Staffel von "Promi Big Brother" 2023 stehen fest - bis Anfang Dezember wird die Show ausgestrahlt. Am 18. November hatten die Zuschauer bereits die Möglichkeit den Einzug der Kandidaten im Live-Stream zu verfolgen. Im Free-TV wird "Promi Big Brother" 2023 von Sat.1 übertragen.

Hier finden Sie Dilara Kruse im Porträt, sowie Informationen rund um ihr Alter, ihre Herkunft und ihre Ehe mit Max Kruse.

"Promi Big Brother" 2023: Dilara Kruse im Porträt

Alles am Reality-Format ist neu für Dilara und somit eine Herausforderung. Im Interview mit Sat.1 teilt sie mit, dass sie mit ihrer offenen Art und Weise zu überzeugen hofft, während sie neue Erfahrungen sammelt. Schlimmer als die 24-stündige Überwachung per Kamera findet Dilara tatsächlich das Zusammenleben mit Fremden. Zwar habe sie bereits WG-Erfahrung, doch dabei handelte es sich um eine Luxus-WG mit drei Freundinnen auf großem Raum. Die Show werde für sie daher ein besonderes Abenteuer. Auf Luxus hoffe sie zwar in der Show nicht und sie sei bereit für ärmere Verhältnisse, doch schlimm wäre für sie eine schmutzige Umgebung. Hier finden Sie einen Steckbrief zu Dilara Kruse:

Name: Dilara Kruse

Alter : 32

: 32 Geburtsdatum : 12.06.1991

: 12.06.1991 Wohnort: Berlin

Größe: 1,70m

1,70m Beruf : gelernte Rechtsanwaltsgehilfin, Influencerin

: gelernte Rechtsanwaltsgehilfin, Influencerin Social Media: Instagram @ dilara.kruse, YouTube @ Die Kruses

Herkunft von Dilara Kruse

Da sie ihre Verwandten vor dem Rampenlicht der Öffentlichkeit schützen möchte, hält sie ihr Privatleben vor der Ehe mit Max Kruse unter Verschluss. Vor ihrer Karriere als Influencerin hat Dilara Kruse eine Ausbildung zur Rechtsanwaltsgehilfin beendet.

"Promi Big Brother" 2023: Dilara Kruse - Ehefrau von Max Kruse

Dilara traf ihren Ehemann im Sommer 2020 in einer Shisha-Bar, in der sie damals arbeitete. Nach einem öffentlichen Heiratsantrag vor laufender Kamera im Jahr 2021 gab das Paar sich das Ja-Wort. Dilara blieb eine Weile weitgehend unbekannt in der Öffentlichkeit. Gelegentlich besucht sie sogar als normaler Fan das Fußballstadion und unterstützt ihren Mann von der Tribüne aus, umgeben von anderen Fans. Sie führen gemeinsam den YouTube-Channel "Die Kruses", in dem sie über Fußball und ihre Beziehung sprechen. Seit Kurzem wohnen die beiden Kruses in Paderborn.

"Die Kruses" auf Youtube

In einem Video sprach das Paar auf ihrem Youtube-Kanal über Dilaras Teilnahme bei "Promi Big Brother 2023". Hier finden Sie das Video:

(AZ)