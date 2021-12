Dinner for One: Sendetermine an Silvester 2021 und an Neujahr 2022 im Überblick

An Silvester 2021 und auch an Neujahr 2022 läuft der Klassiker im TV - "Dinner for One". Infos rund um Sendetermine, Handlung und Schauspieler des Quotenhits gibt es hier im Überblick.

"The same procedure as every year": Auch dieses Jahr darf der klassische Dauerbrenner "Dinner for One" zu Silvester im TV nicht fehlen. Bei dem Schwarz-Weiß-Sketch handelt es sich um eine deutsche Produktion mit englischen Schauspielern. Aufgeführt wurde "Dinner for One" dabei im Original in englischer Sprache.

Alle Infos zu den Sendeterminen an Silvester und Neujahr von "Dinner for One" präsentieren wir Ihnen hier in der Übersicht.

Sendetermine: "Dinner for One" an Silvester 2021 und am Neujahrstag 2022 im TV

Auch in diesem Jahr läuft "Dinner for One" an Silvester 2021 praktisch rund um die Uhr im TV. Die genauen Sendetermine sehen Sie hier im Überblick:

Video: SAT.1

Freitag, 31. Dezember 2021 um 15.40 Uhr ( NDR )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 16.45 Uhr (Das Erste)

Freitag, 31. Dezember 2021 um 17.40 Uhr ( NDR )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 18.45 Uhr ( BR )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 19.00 Uhr ( rbb )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 19.00 Uhr ( MDR )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 19.10 Uhr (hr)

Freitag, 31. Dezember 2021 um 19.25 Uhr ( SWR )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 19.40 Uhr ( NDR )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 23.35 Uhr ( NDR )

Neujahr 2022:

Samstag, 1. Januar 2022 um 00.05 Uhr ( BR )

) Samstag, 1. Januar 2022 um 03.45 Uhr ( rbb )

) Samstag, 1. Januar 2022 um 05.10 Uhr (Das Erste)

"Dinner for One": Sendetermine der Neuauflagen & Alternativ-Versionen im Überblick

Im Jahr 1999 strahlte der Norddeutsche Rundfunk an Silvester erstmals drei Versionen von "Dinner for One" aus: Präsentiert wurden eine nachgespielte Version auf Plattdeutsch, eine nachkolorierte Version und die Originalfassung. Seitdem gibt es immer mehr Ausstrahlungen und Nachproduktionen der Sketch-Sendung.

Freitag, 31. Dezember 2021 um 11.50 Uhr - Version auf Plattdeutsch ( NDR )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 16.35 Uhr - "A Dinner in der Mäulesmühle" ( SWR )

) Freitag, 31. Dezember 2021 um 16.45 Uhr - Nordhessische Version (hr)

Freitag, 31. Dezember 2021 um 18.40 Uhr - Hessische Version (hr)

Handlung: Darum geht es in "Dinner for One"

Der 90. Geburtstag von Miss Sophie (May Warden) muss gebührend gefeiert werden - und selbstverständlich spielt Butler James (Freddie Frinton) dabei eine gewichtige Rolle. Nur eine? Wir wissen natürlich, dass es mehrere Rollen sind. Um Sophies verstorbene Freunde zu ersetzen, muss er reihum auf deren Wohl trinken. Von Mal zu Mal wird der Butler dabei betrunkener und fällt deshalb immer häufiger über einen Teppich mit einem großen Tigerkopf. Auch beim gefühlt fünfhundertsten Mal: Zum Brüllen komisch.

Besetzung: Die Schauspieler in "Dinner for One"

Der Klassiker kommt ohne ein großes Ensemble aus: Butler James sorgt im Alleingang für fabelhafte Unterhaltung. Zu Beginn des Sketches gibt es jedoch auch noch ein kleine Anmoderation von Heinz Piper, der die Ausgangslage des Abends erklärt und den berühmten Satz "The same procedure as every year" für das deutsche Publikum übersetzt. Das sind die Darsteller im Überblick:

Freddie Frinton als Butler James

als Butler May Warden als Miss Sophie

als Miss Sophie Heinz Piper als Conférencier

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.