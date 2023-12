Dinner for One: Sendetermine an Silvester 2023 und an Neujahr 2024 im Überblick

An Silvester 2023 und auch an Neujahr 2024 läuft der Klassiker im TV - "Dinner for One". Infos rund um Sendetermine, Handlung und Schauspieler des Quotenhits gibt es hier im Überblick.

"The same procedure as every year": Auch dieses Jahr darf der klassische Dauerbrenner "Dinner for One" zu Silvester im TV nicht fehlen. Bei dem Schwarz-Weiß-Sketch handelt es sich um eine deutsche Produktion mit englischen Schauspielern. Aufgeführt wurde "Dinner for One" dabei im Original in englischer Sprache.

Alle Infos zu den Sendeterminen an Silvester und Neujahr von "Dinner for One" präsentieren wir Ihnen hier in der Übersicht.

Sendetermine: "Dinner for One" an Silvester 2023 und am Neujahrstag 2024 im TV

Auch in diesem Jahr läuft "Dinner for One" an Silvester 2023 praktisch rund um die Uhr im TV. Die genauen Sendetermine sehen Sie hier im Überblick:

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 15.35 Uhr, NDR

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 17.35 Uhr, WDR

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 17.40 Uhr, Das Erste

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 17.40 Uhr, NDR

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 18.10 Uhr, SWR

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 18.55 Uhr, RBB

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 19 Uhr, MDR

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 19.10 Uhr, HR

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 19.40 Uhr, BR

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 23.40 Uhr, NDR

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 23.40 Uhr, SWR

Außerdem:

20.15 Uhr NDR und SWR : 60 Jahre Dinner for One - Die Jubiläumsshow

Auch am Neujahrstag gibt es noch was für Durchfeierer oder Frühaufsteher:

Montag, 1. Januar 2024 um 5 Uhr, BR

Außerdem:

11.15 Uhr SWR : 60 Jahre Dinner for One - Die Jubiläumsshow

"Dinner for One": Sendetermine der Neuauflagen & Alternativ-Versionen im Überblick

Im Jahr 1999 strahlte der Norddeutsche Rundfunk an Silvester erstmals drei Versionen von "Dinner for One" aus: Präsentiert wurden eine nachgespielte Version auf Plattdeutsch, eine nachkolorierte Version und die Originalfassung. Seitdem gibt es immer mehr Ausstrahlungen und Nachproduktionen der Sketch-Sendung.

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 8.35 Uhr - "Up platt", Version auf Plattdeutsch ( NDR )

) Sonntag, 31. Dezember 2023 um 16.50 Uhr - Nordhessische Version (HR)

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 17.10 Uhr - "Dinner op Kölsch" ( WDR )

) Sonntag, 31. Dezember 2023 um 16.50 Uhr - Hessische Version (HR)

"Silvester für Eins": Parodie mit Joko & Klaas

2021 kam bei ProSieben eine ganz besondere Version über die Menschheit: Die köstliche Parodie "Silvester für Eins" von Joko Winterscheidt & Klaas Heufer-Umlauf. Das ganze Projekt war eine Strafe der beiden für eine Niedelage bei "Joko & Klaas gegen ProSieben". Der in gefälschtem Schwarzweiß gedrehte Sketch bezieht den größten Teil seines Effekts aus der Tatsache, dass "Miss Sophie" und "Butler James" schon auf der Fahrt ins Aufnahmestudio kräftig gebechert haben und beim Dreh entsprechend agieren. Einem "Making of" zufolge musste die Aufnahme ständig unterbrochen werden, weil immer einer anfing zu lachen.

Sonntag, 31. Dezember 2023 um 20.15 Uhr - " Silvester für Eins" - Pro Sieben

Außerdem kann man den Sketch jederzeit bei Joyn streamen. Wir haben hier sicherheitshalber schon mal den Trailer für Sie:

Handlung: Darum geht es in "Dinner for One"

Der 90. Geburtstag von Miss Sophie (May Warden) muss gebührend gefeiert werden - und selbstverständlich spielt Butler James (Freddie Frinton) dabei eine gewichtige Rolle. Nur eine? Wir wissen natürlich, dass es mehrere Rollen sind. Um Sophies verstorbene Freunde zu ersetzen, muss er reihum auf deren Wohl trinken. Von Mal zu Mal wird der Butler dabei betrunkener und fällt deshalb immer häufiger über einen Teppich mit einem großen Tigerkopf. Auch beim gefühlt fünfhundertsten Mal: zum Brüllen komisch.

Besetzung: Die Schauspieler in "Dinner for One"

Der Klassiker kommt ohne ein großes Ensemble aus: Butler James sorgt im Alleingang für fabelhafte Unterhaltung. Zu Beginn des Sketches gibt es jedoch auch noch ein kleine Anmoderation von Heinz Piper, der die Ausgangslage des Abends erklärt und den berühmten Satz "The same procedure as every year" für das deutsche Publikum übersetzt. Das sind die Darsteller im Überblick:

Freddie Frinton als Butler James

als Butler May Warden als Miss Sophie

als Miss Sophie Heinz Piper als Conférencier

(AZ)