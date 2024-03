"Disko 76": Folgen, Besetzung und Handlung - alle Infos zur Serie

Die neue Serie "Disko 76" geht Ende März an den Start. Hier kommen alle Infos rund um Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream der Miniserie bei RTL+.

Die Miniserie "Disko 76" bei RTL+ handelt vom Einzug der Diskotheken in den staubigen Ruhrpott der 1970er Jahre und der damit verbundenen Aufbruchstimmung. Die sechsteilige Serie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Dorothee Fesel. Hier erfahren Sie alles rund um "Disko 76".

"Disko 76": Der Start

RTL+ hat den Streaming-Start der Serie für Donnerstag, 28. März 2024, angekündigt. Am Montag, 1. April 2024, laufen alle Folgen ab 20.15 Uhr auf RTL Nitro.

Besetzung von "Disko 76": Diese Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zum Cast

Luise Aschenbrenner ("Brut") als Dorothee " Doro " Walter

("Brut") als Dorothee " " Walter Jannik Schümann ("Sisi") als Robert Kessler

Jonas Holdenrieder ("Schlafschafe") als Georg Krämer

("Schlafschafe") als Vanessa Loibl ("Unsere wunderbaren Jahre") als Johanna Krämer

("Unsere wunderbaren Jahre") als Merlin Sandmeyer ("Die Discounter ") als Frank Krämer

("Die ") als Aljoscha Stadelmann ("Fabian oder der Gang vor die Hunde") als Gerhard Krämer

("Fabian oder der Gang vor die Hunde") als Jule Böwe als Barbara Krämer

als Natalia Wörner ("Die Diplomatin", "Wahrheit oder Lüge 2 – Die Macht der Frauen") als Eva Kallwich

("Die Diplomatin", "Wahrheit oder Lüge 2 – Die Macht der Frauen") als Eva Julia Jendrossek als Alexandra "Alex" Bischoff ("Freibad")

("Freibad") Emma Nova ("In Berlin wächst kein Orangenbaum") als Elisabeth Wilhelmine Kessrik von Arnheim

("In wächst kein Orangenbaum") als Elisabeth Wilhelmine Kessrik von Arnheim Farba Dieng ("Toubab") als Jack Thorn

Thorn Moritz Jahn ("Dark", "Wir könnten genauso tot sein") als Matthias Walter

Florian Kroop ("Unsere wunderbaren Jahre") als Anton Kallwich (genannt A.K)

(genannt A.K) Daniel Christensen als Jochen

als Jochen Jacob Matschenz ( "Babylon Berlin" ) als Manfred

) als Manfred Susanne Bredehöft als Tante Bertha

Hinter der Kamera waren unter anderem diese Damen und Herren aktiv:

Regie

Florian Knittel

Lars Montag

Serien-Kreation und Drehbuch

Benjamin Benedict

Lnda Brieda

Dorothee Fesel

Judy Horney

Janosch Kosack

Antonia Rothe-Liermann

"Disko 76": Worum dreht sich die Handlung?

Wir schreiben das Jahr 1976: Die Diskowelle erreicht auch Bochum im tiefsten Westen der Republik. Ein echter Clash der Kulturen - hier krachen ein überwältigender Freiheitsdrang und spießige Konventionen, Disko-Beats sowie gediegene Schlager und nicht zuletzt Glamour plus Kohlenstaub mit mächtiger Wucht aufeinander. Die neue fiktionale Eigenproduktion "Disko 76" von RTL+, produziert von UFA Fiction, erzählt über einem Soundtrack unvergessener Disko-Hits von Künstlern wie Boney M., Donna Summer, ABBA, Kool and the Gang und vielen mehr die Geschichte von Doro und ihren Geschwistern. Die streben nach mehr im Leben als einfach den Erwartungen ihrer Eltern zu entsprechen. Unter dem Licht der Diskokugel können sie jung, rebellisch und wild sein, die Nacht zum Tag machen und gleichzeitig in die Höhen und Tiefen des Lebens eintauchen.

In der grauen Kulisse des Ruhrgebiets in den 1970er Jahren sucht die junge Doro Zuflucht vor ihrer beengenden Ehe in der lebendigen, farbenfrohen Diskowelt. Dabei verfällt sie nicht nur der mitreißenden Musik, sondern auch dem charmanten Tänzer Robert. Als sie gemeinsam mit ihrem Bruder Georg heimlich eine Diskothek eröffnet, startet ein wagemutiges Doppelleben. Doch irgendwann steht Doro vor der Entscheidung ihres Lebens, denn "in der Disko ist es wie im echten Leben: Du kannst am Rand stehen und den anderen beim Tanzen zusehen oder du gibst dir einen Ruck und traust dich selbst auf die Tanzfläche!"

Stream von "Disko 76" bei RTL+

Die Basis-Version RTL+ "Free" ist komplett gratis - hier kann man die Highlights der Sendergruppe (RTL, Vox, ntv & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich lediglich registrieren. Die "Premium"-Version allerdings, die man für Live-Übertragungen braucht, belastet das Budget der Nutzer mit 6,99 Euro monatlich (Stand: März 2024). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Die Original-Playlist mit allen Songs wird zeitgleich zur Serie "Disko 76" auf RTL+ veröffentlicht. Die Bertelsmann Content Alliance hat weitere crossmediale Inhalteangebote angekündigt. Dabei geht es unter anderen um den gleichnamigen Roman, der am 13. März 2024 bei Goldmann erschienen ist.

Die Folgen von "Disko 76"

Die sechs Folgen tragen bisher keine Episoden-Titel, aber RTL+ hat kurze Inhaltsangaben veröffentlicht. Vorsicht: Spoiler-Gefahr!

Folge 1

Elisabeth (Emma Nova) tanzt in der Disko in der U.S. Army Base Foto: RTL

Doro lügt über eine Schwangerschaft, um dem Kinderwunsch ihres Mannes zu entkommen. In der aufregenden Diskowelt erlebt sie mit ihren Geschwistern Freiheit und wilden Spaß. Doch ein impulsiver Partywechsel hat unerwartete Konsequenzen.

Folge 2

Elisabeth (Emma Nova) tanzt mit Robert (Jannik Schümann) im "Panoptikum", um sich für den Tanzwettbewerb zu qualifizieren. Foto: RTL

Doro entdeckt einen perfekten Raum für eine heimliche Disko hinter der Kneipe ihres Bruders. Trotz Verboten stürzen sich die Geschwister ins Abenteuer. Ein Besuch in Düsseldorf bringt Inspiration und Herausforderungen für die Disko Bochum.

Folge 3

Robert (Jannik Schümann) flirtet mit Doro (Luise Aschenbrenner) vor der "Disko Bochum" nach der Schwarzlicht-Party Foto: RTL

Die Disko Bochum boomt, zwingt Doro zu einem riskanten Doppelleben. Ihr Flirt mit Robert intensiviert sich, während Matthias Verdacht schöpft. Doro steht vor der Entscheidung zwischen Ehe und Disko, während Georg mit den Konsequenzen von Alex' Schwangerschaft kämpft.

Folge 4

Robert (Jannik Schümann) erzählt Doro (Luise Aschenbrenner) auf den Dächern über Bochum seine Geschichte Foto: RTL

Doro blüht nach der Trennung auf und stürzt sich in ein Liebesabenteuer mit Robert. Doch dessen Geheimnisse belasten die Beziehung. Georg muss Gefühle sortieren, während Feldjäger ihn ins Visier nehmen. Johanna erkennt, dass Jack nicht in ihren Stewardessen-Lifestyle passt.

Folge 5

Johanna (Vanessa Loibl) sucht in der brennenden "Disko Bochum" nach Jack Foto: RTL

Doros Gefühlswelt gerät in Aufruhr wegen Roberts Geheimnissen. Georg teilt schreckliche Erfahrungen bei der Bundeswehr, und Johanna zeigt ihr Können als Pilotin. Ein Traum mit Michael Jackson wird zum Albtraum, der Doro zu einer Kampfansage zwingt.

Folge 6

Doro (Luise Aschenbrenner) wird von den Gästen des "Panoptikum" gefeiert Foto: RTL

Doro verkauft die abgebrannte Disko an die Konkurrenz, um ihre Eltern zu retten. Warnungen von Robert ignoriert sie. Bei der Arbeit im Panoptikum entdeckt sie ein dunkles Geheimnis und erkennt ihre eigene Stärke. Johanna plant mit Jack in die USA zu gehen, während Georg untertauchen muss, obwohl er und Alex endlich ein Paar sind.

"Disko 76": Der Trailer

Ein Trailer ist bisher noch nicht auf dem Markt. Sobald es einen gibt, werden wir ihn unverzüglich an dieser Stelle nachreichen.