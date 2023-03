"Django": Folgen, Besetzung, Handlung und alle Infos zur Western-Serie

Sky verwandelt den Western-Klassiker "Django" in eine Serie. Hier gibt es alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Sky (Wow).

Eine neue Western-Serie mit berühmtem Vorbild - das verspricht "Django" von Sky zu sein. Ähnlich wie bei "Django Unchained" von Quentin Tarantino haben sich die Regisseure und Produzenten vom Western-Klassiker "Django" aus dem Jahr 1966 inspirieren lassen.

Sie wollen wissen, ab wann und wo Sie "Django" streamen können, welche Schauspieler mitspielen und was inhaltlich geboten ist? Wir haben alle Informationen rund um Start, Folgen, Besetzung, Handlung, Trailer und Stream auf Sky (Wow) für Sie.

Start von "Django" bei Sky

Auf dem Sky-Streamingservice Wow startete "Django" am 17. Februar 2023. Seit diesem Zeitpunkt kann man die Folgen auch per Abruf bei Sky Q ansehen. Kurze Zeit später, am 21. Februar 2023, startete "Django" auf Sky Atlantic.

So werden die Folgen von "Django" veröffentlicht

Die Sendetermine von "Django" unterscheiden sich je nach Ausspielweg leicht. Wir haben alle Termine für Sie in der Übersicht. Beim Sky-Streamingservice Wow werden die Episoden jeweils freitags in Doppelfolgen veröffentlicht:

Folge 1 (" New Babylon ") & 2 ("Öl"): Freitag, 17. Februar 2023

") & 2 ("Öl"): Freitag, 17. Februar 2023 Folge 3 ("Eine zweite Chance") & 4 ("Der Wind"): Freitag, 24. Februar 2023

Folge 5 ("Verrat") & 6 ("Erinnerungen"): Freitag, 3. März 2023

Folge 7 ("Dunkle Vergangenheit") & 8 ("Zuhause"): Freitag, 10. März 2023

Folge 9 ("Das Fest") & 10 ("Das letzte Gefecht"): Freitag, 17. März 2023

Ähnlich läuft die Ausstrahlung von "Django" auch bei Sky Atlantic ab. Hier werden die Folgen allerdings immer dienstags gesendet. Eine Folge dauert immer etwa 60 Minuten. In der Übersicht sieht das so aus:

Folge 1: Dienstag, 21. Februar 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Dienstag, 21. Februar 2023, im Anschluss

Folge 3: Dienstag, 28. Februar 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Dienstag, 28. Februar 2023, im Anschluss

Folge 5: Dienstag, 7. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Dienstag, 7. März 2023, im Anschluss

Folge 7: Dienstag, 14. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Dienstag, 14. März 2023, im Anschluss

Folge 9: Dienstag, 21. März 2023, 20.15 Uhr

Folge 10: Dienstag, 21. März 2023, im Anschluss

Besetzung von "Django": Das sind die Schauspieler im Cast

Serien- und Filmfans dürften einige bekannte Gesichter im Cast wiederentdecken - zum Beispiel Lisa Vicari aus der deutschen Netflixserie "Dark" oder Noomi Rapace, die vor allem durch die Verfilmung der Millenium-Trilogie ("Verblendung", "Verdammnis" und "Vergebung") bekannt wurde.

Das sind die Schauspieler im Cast in der Übersicht:

Matthias Schoenaerts (bekannt aus "The Danish Girl") als Django

(bekannt aus "The Danish Girl") als Nicholas Pinnock ("For Life") als John Ellis

("For Life") als Lisa Vicari („Dark“) als Sarah

(„Dark“) als Noomi Rapace ("Verblendung") als Elizabeth Thurman

("Verblendung") als Tom Austen ("Helstrom") als Eljiah Turner

("Helstrom") als Eljiah Turner Jyuddah James ("Sanidition")

Benny O. Arthur (" Berlin Alexanderplatz ") als John Ellis ‘ Sohn

(" ") als ‘ Sohn Eric Kole ("Manhunt") als John Ellis ‘ Sohn

Schauspielerin Lisa Vicari hat auf ihrem Instagram-Account zur Ankündigung der Serie ein Poster mit den wichtigsten Schauspielern im Cast von "Django" geteilt:

Handlung von "Django": Darum geht es in der Western-Serie

Die neue Serie "Django" basiert lose auf dem gleichnamigen Westernklassiker aus den 60er-Jahren. Der Hauptcharakter Django ist ein Cowboy, der auf der Suche nach seiner Tochter Sarah ist. Seine Reise führt in die Stadt New Babylon - ein Auffangbecken für Außenseiter. Dort findet er auch seine Tochter wieder. Die möchte allerdings erstmal nichts von Django wissen, denn sie denkt, ihr Vater wäre für den Tod der restlichen Familie verantwortlich. Sarah ist außerdem gerade im Begriff, John Ellis zu heiraten, den Gründer von New Babylon. Django will aber so schnell nicht aufgeben und versucht, sich eine zweite Chance zu erarbeiten. Dafür unterstützt er John Ellis dabei, New Babylon gegen die Angriffe seiner Wiedersacherin Elizabeth Thurman zu verteidigen.

Ein erster Trailer zu "Django"

Wer sich bereits einen ersten Eindruck verschaffen möchte, wie die Western-Serie "Django" aussehen wird, kann sich hier den offiziellen Trailer von Sky ansehen:

So funktioniert der Stream auf Sky (Wow)

Am 17. Februar 2023 startete "Django" auf der Sky-Streamingplattform Wow. Dort werden die Episoden jeweils wöchentlich in Doppelfolgen veröffentlicht. Bei Wow handelt es sich laut Angaben von Sky selbst um den "Streaming-Dienst von Sky, der nahezu das komplette Sky-Programm beinhaltet". Über Wow können Sie übrigens auch andere Serien und Filme wie "The Hanging Sun", "House of the Dragon" oder "Westworld" abrufen.

Am 21. Februar startete "Django" dann auch auf Sky Atlantic. Hier werden die Episoden ebenfalls wöchentlich in Doppelfolgen veröffentlicht. Bei Sky Atlantic handelt es sich um einen Pay-TV Sender, der sich vor allem auf die Ausstrahlung von HBO-Produktionen spezialisiert hat.