"Doctor Strange 2" ist "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" – alle Infos zum Film

Disney+ bringt morgen "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". Alle Infos zu Termin, Handlung und Cast sowie einen Trailer zu "Doctor Strange 2" bekommen Sie hier.

Nur wenige Wochen nach dem deutschen Kinostart wird "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" aka "Doctor Strange 2" auch zum Streamen verfügbar sein - bei Disney+. Hier liefern wir Ihnen alle wesentlichen Infos.

Termin: Wann läuft "Doctor Strange 2" bei Disney+?

In den deutschen Kinos läuft der Streifen bereits seit dem 4. Mai 2022, Disney+ hat den Streaming-Start von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" für Mittwoch, 22. Juni 2022, angekündigt. Der Film hat eine Länge von 126 Minuten.

"Doctor Strange 2" – worum dreht sich die Handlung von "Doctor Strange in the Multiverse of Madness"?

Nach seinem Multiversum-Abenteuer in "Spider-Man: No Way Home" wird Doctor Strange auf der Stelle in sein nächstes Abenteuer verwickelt - die junge America Chavez taucht in seiner Dimension auf und wird dort unverzüglich von einem riesigen Tentakelmonster angegriffen.

In Marvel Studio's „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ öffnet das MCU das "Multiversum" und erweitert damit seine Grenzen wie nie zuvor. Eine Reise in das Unbekannte mit Doctor Strange, der mit Hilfe alter und neuer mystischer Verbündeter die erstaunlichen und gefährlich alternativen Realitäten des Multiversums durchquert, um einen mysteriösen neuen Gegner zu erledigen. Doctor Strange muss ein Mädchen, das als einziges Wesen zwischen Universen hin- und herhüpfen kann, vor der scharlachroten Hexe schützen. Die "Scarlet Witch" will eben diese Fähigkeit von ihr stehlen - sie möchte nämlich unbedingt in einem Paralleluniversum mit ihren echten Kindern leben.

Strange, der gerade zu Gast bei der Hochzeit seiner Ex-Freundin Christine Palmer ist, grätscht selbstverständlich dazwischen. Er rafft sofort, dass irgendeine finstere Macht hinter den besonderen Kräften von America Chavez her ist, die sich problemlos durch die verschiedenen Welten des Multiversums bewegen kann. Und Americas Verfolgerin ist keine Geringere als Wanda Maximoff alias Scarlet Witch, die mithilfe von Americas speziellen Kräften zu ihren Kindern Billy und Tommy gelangen will...

Besetzung: Die Schauspieler im Cast von "Doctor Strange 2"

Benedict Cumberbatch als Doctor Stephen Strange

als Doctor Stephen Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff alias The Scarlet Witch

alias The Scarlet Witch Chiwetel Ejiofor als Baron Mordo

Benedict Wong als Wong

als Xochitl Gomez als America Chavez

als Chavez Michael Stühlbarg als Dr. Nic West

Rachel McAdams als Dr. Christine Palmer

als Dr. Jett Klyne als Tommy Maximoff

Julian Hilliard als Billy Maximoff

Inszenierung: Sam Raimi. Für die Produktion war Marvel-Master-Mind Kevin Feige zuständig, das Drehbuch stammt von Waldron.

Stream: Wie kann man "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" bei Disney+ sehen?

Aktuell zahlt man für ein Abo von Disney+ monatlich 8,99 Euro oder 89,99 Euro pro Jahr (Preise Stand 31.01.2022)

Durch die Einbeziehung von Disney Star Anfang 2021 hat sich das Angebot nach Angaben von Disney+ praktisch verdoppelt. Disney Star richtet sich vornehmlich an ein erwachsenes Publikum und stellt Inhalte der hauseigenen Produktionsfirmen ABC, 20th Century Studios, Searchlight, Freeform und FX Studios zur Verfügung.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness": Der Trailer zum Film bei Disney+