Luxus für den Popo: Die eindrucksvolle Katarer Toilettendusche

Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gab es reichlich. Doch westliche Fans haben in Doha auch unerwartet gute Erfahrungen gemacht. Und dazu gehört der Toilettengang.

Die Fußball-WM in Katar war im Westen der Welt höchst umstritten: wegen des Umgangs des arabischen Emirats mit Homosexuellen oder Arbeitsmigranten. In einem völlig unerwarteten Punkt aber war das Turnier ein Erfolg: Ungezählte WM-Touristen aus Europa entdeckten in Katar eine Errungenschaft des orientalischen Lebensstils für sich – Popo-Duschen auf den Toiletten. In vielen islamischen und asiatischen Ländern sind diese Standard. Es gibt sie in Varianten, die von einfachen Wasserschläuchen bis hin zu Luxus-Toiletten mit vorgewärmtem Wasser und schwenkbarer Düse reichen. Papier wird bloß zum Trockentupfen gebraucht.

In Katar gibt es ein "Toiletten-Popo-Duschen-Ding"

„Ich finde es absolut fürchterlich, dass wir in Großbritannien und Europa nur Papier benutzen“, schrieb Fußball-Youtuber David Vujanic aus London noch während seines Katar-Besuchs. Vujanic, der auf Youtube und Twitter hunderttausende Follower hat, lobte das „Toiletten-Popo-Duschen-Ding“ überschwänglich: „Mann, das ist das Beste überhaupt.“ Nach seiner Heimkehr werde er sich in London nach so etwas umschauen.

Richard Kombe, Gründer der britischen Sportleragentur Playmakers, beschrieb die Toiletten in seinem Hotel in Katar als luxuriöse „Lounges“. Zudem seien sie sauberer als anderswo.

In der islamischen Welt kommen solche Berichte gut an. Die WM in Katar bringe dem Westen bei, was Zivilisation heiße, kommentierte ein Twitter-Nutzer. Die muslimische TikTokerin Sabra Zaraa aus Seattle findet, die Entdeckung der Popo-Dusche durch westliche Fans sei „der größte Erfolg dieser Weltmeisterschaft überhaupt“ und stelle selbst die Halbfinal-Teilnahme von Marokko, eine Premiere für ein arabisches Land, in den Schatten.

Positiv an der Fußball-WM wird im Nachhinein das Alkoholverbot gewertet

Und noch etwas gefiel westlichen Fans offenbar: das dortige weitgehende Alkoholverbot in den Stadien und in deren Umgebung. Anfangs wurde darin auch eine religiös motivierte Bevormundung der Besucherinnen und Besucher gesehen. Vor Ort gab es durchaus andere Reaktionen. So sagte eine WM-Besucherin aus Brasilien dem britischen Sender BBC, sie fühle sich als alleinreisende Frau in einem Fußballstadion ohne Alkohol sicherer. Andere Besucher äußerten sich ähnlich. Ex-Boxer und Sportkommentator Tony Bellew twitterte, er habe zum ersten Mal bei einem solchen Großereignis keine einzige Schlägerei gesehen. „Katar hat gezeigt, was mit einem Alkohol-Verbot bei WM-Spielen erreicht werden kann.“ Und die britische Polizei teilte mit, zum ersten Mal in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft sei kein einziger Fan aus Großbritannien während des Turniers festgenommen worden.

