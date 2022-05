Staffel 2 von "Doktor Ballouz": Alle Infos zu Handlung, Folgen und Besetzung

Die Serie "Doktor Ballouz" läuft mit Staffel 2 im ZDF und in der ZDF-Mediathek. Hier finden Sie alle Infos rund um Folgen, Handlung, Besetzung und Wiederholung.

Die Arzt-Serie "Doktor Ballouz" kehrt mit Staffel 2 ins Fernsehen zurück. Die Serie dreht sich um den Chefarzt einer kleinen Klinik in der Uckermark, der dort zusammen mit seinem Team für das Wohl seiner Patientinnen und Patienten kämpft.

Das Drehbuch zur zweiten Staffel von "Doktor Ballouz" schrieben Katja Kittendorf, Barbara Miersch, Florian von Bornstädt und Christine Heinlein. Regie führten Felix Ahrens und Florian Gottschick.

Worum geht es in Staffel 2 von "Doktor Ballouz"? Wie sieht die Besetzung aus? Und wo gibt es Wiederholungen der Folgen? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Sendetermine der einzelnen Folgen und Wiederholungen, die Handlung und die Schauspieler im Cast der Serie.

Start: Seit wann ist "Doktor Ballouz" mit Staffel 2 im ZDF zu sehen?

Staffel 2 von "Doktor Ballouz" startete am Donnerstag, den 21. April 2022 und läuft ab 20.15 Uhr auf dem öffentlich-rechtlichen Sender ZDF mit zwei Episoden. Die restlichen Folgen werden anschließend immer donnerstags ab 20.15 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Handlung: Worum geht es in Staffel 2 von "Doktor Ballouz"?

Nachdem Dr. Amin Ballouz seine verstorbene Frau Mara auch innerlich losgelassen hat, ist er nun bereit für einen Neuanfang in seinem Leben und öffnet sein Herz für Eva. Diese ist die Leiterin der Krankenhauswäscherei, zu der er notgedrungen seine schmutzige Kleidung bringt, als seine eigene Waschmaschine nicht mehr funktioniert. Derweil versucht Oberarzt Dr. Mark Schilling bei seiner Kollegin Dr. Barbara Forster nochmals sein Glück und fragt diese erneut nach einem Date. Dieses Mal sagt Barbara zu und aus ihrem ersten Date wird schnell mehr. Doch schon bald stellen die beiden fest, dass verschiedene Erwartungen an ihr zukünftiges Leben haben.

Merab Ninidze spielt die Hauptrolle des Dr. Amin Ballouz in Staffel 2 von "Doktor Ballouz". Foto: ZDF / Jana Lämmerer

Zwischen Assistenzärztin Dr. Michelle Schwan und Vincent Patzke, der seine Sozialstunden in der Klinik abarbeitet, liegt ebenfalls etwas Unausgesprochenes in der Luft, seit sich Vincent nach einem Moment der Nähe urplötzlich zurückgezogen hatte. Ein offenes Gespräch schafft schließlich Klarheit, und gemeinsam gehen sie unterschiedlichen Herausforderungen des Krankenhausalltags fortan als Freunde an. Außerdem zweifelt Michelle an ihrer Arbeit in der Klinik. Als Dr. Ballouz ihr einen unbefristeten Vertrag anbietet, ist sie sich sehr unsicher, ob sie diesen unterschreiben soll. Und auch Vincent steht vor der Frage, wie genau er sich seine weitere berufliche Zukunft vorstellt.

Episoden-Guide: Sendetermine und Folgen von "Doktor Ballouz", Staffel 2

Die zweite Staffel der Arzt-Serie "Doktor Ballouz" besteht aus insgesamt sechs Episoden. Die einzelnen Folgen haben alle eine Spielzeit von 45 Minuten.

Das sind die Sendetermine und Titel der Episoden:

Folge 1: "Leere Seiten" (21. April 2022 um 20.15 Uhr)

Folge 2: "Lieben und Lassen" (21. April 2022 um 21.00 Uhr)

Folge 3: "Alte Liebe, neue Liebe" (28. April 2022 um 20.15 Uhr)

Folge 4: "Erinnerungen" (28. April 2022 um 21.00 Uhr)

Folge 5: "Zwei Herzen" (05. Mai 2022 um 20.15 Uhr)

Folge 6: "Zweite Chance" (05. Mai 2022 um 21.00 Uhr)

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von Staffel 2 von "Doktor Ballouz"

Hier bekommen Sie einen Überblick über die Hauptdarsteller im Cast der zweiten Staffel von "Doktor Ballouz" und ihre Rollennamen in der Serie:

Rollenname Schauspieler Dr. Amin Ballouz Merab Ninidze Dr. Barbara Forster Julia Richter Dr. Mark Schilling Daniel Fritz Dr. Michelle Schwan Nadja Bobyleva Vincent Patzke Vincent Krüger Eva Schmidt Helene Grass Mara Ballouz Clelia Sarto Prof. Frey Michael Kind Cindy Barbara Philipp Leo Patzke Laurids Schürmann

Wiederholung: "Doktor Ballouz", Staffel 2 in der ZDF-Mediathek nachschauen

Neben der Ausstrahlung im Fernsehen gibt es alle Episoden der zweiten Staffel von "Doktor Ballouz" auch in der ZDF-Mediathek als Wiederholung zu sehen. Die sechs Folgen stehen dort seit dem 14. April 2022 für ein Jahr lang zum Abruf bereit. Das Angebot ist kostenlos. Eine Registrierung ist nicht erforderlich.