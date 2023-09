"Doktor Ballouz": Staffel 3 startet im Herbst- alle Infos zur Serie im ZDF

Das ZDF präsentiert Staffel 3 der Arztserie "Doktor Ballouz". Hier haben wir alle Infos zur Arztserie rund um Start, Handlung und Besetzung für Sie.

Staffel 3 der deutschen Arztserie "Doktor Ballouz" läuft noch zum Ende des Jahres 2023 im deutschen Fernsehen. Im April 2022 lief Staffel 2 der Serie im ZDF. Kurze Zeit später wurden auch die Dreharbeiten für Staffel 3 von "Doktor Ballouz" fortgesetzt. Die Geschichte des Arztes aus der Uckermark ist somit noch nicht zu Ende erzählt.

Der Hauptdarsteller Amin Ballouz ist als junger Mann von seinem Heimatland aus nach Deutschland geflohen. In der Uckermark hat er sich nach und nach ein neues Leben aufgebaut. Dort ist er auch als Arzt in einer Klinik angestellt. Als plötzlich seine Frau Mara bei einem Unfall verstirbt, stürzt Amin in ein tiefes Loch. Aufgrund der großen Trauer um seine Frau sucht er Abstand von seiner gewohnten Umgebung und seiner Arbeit. Allerdings schafft es sein Freund Professor Frey, ihn wieder als Chefarzt in seine alte Klinik und Arbeitsstätte zurückzuholen. In seiner neuen Rolle als Witwer flüchtet er sich fast rund um die Uhr in die Arbeit. Die Patienten und sein Kollegium entwickeln sich für ihn zum Familienersatz.

Wann genau geht die Geschichte des "Doktor Ballouz" mit Staffel 3 weiter? Wie lautet die Handlung? Welche Schauspieler sind dabei? Alle wichtigen Infos zu Staffel 3 von "Doktor Ballouz" gibt es hier in diesem Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

"Doktor Ballouz": Wann ist der Start von Staffel 3?

Der genaue Starttermin für die nächste Staffel von "Doktor Ballouz" steht seit September fest. Staffel 3 wird im Herbst 2023 veröffentlicht. Nach anderthalb Jahren Wartezeit beginnt die dritte Staffel am Donnerstag, den 26. Oktober 2023.

Bislang liefen die ersten beiden Staffeln von "Doktor Ballouz" jeweils im April. Staffel 1 der Arztserie erschien im April 2021. Ein Jahr später folgte Staffel 2. Die Produktion von Staffel 3 konnte diesen Zeitplan nicht einhalten.

Übertragung von "Doktor Ballouz" im TV und Stream: Wo laufen die Folgen von Staffel 3?

"Doktor Ballouz" ist eine vom öffentlich-rechtlichen Sender ZDF produzierte Serie. Daher wird Staffel 3 wie bisher im ZDF und somit auch im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragung im Stream läuft ebenfalls online über das ZDF. Der Stream ist in der ZDF-Mediathek zu finden. Dort stehen aktuell auch Staffel 1 und Staffel 2 von "Doktor Ballouz" gratis zur Verfügung, genauso wie alle Folgen von Staffel 3 nach deren Veröffentlichung.

Insgesamt umfasst die dritte Staffel sechs Folgen. Die neuen Folgen werden ab dem 26. Oktober jeden Donnerstag im Doppelpack zur Primetime um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der geplanten Sendetermine und -zeiten für die einzelnen Episoden:

Folge 1 "Tunnel": Donnerstag, 26.10.2023, um 20:15 Uhr

Folge 2 "Besuch": Donnerstag, 26.10.2023, um 21:00 Uhr

Folge 3 "noch unbekannter Titel": Donnerstag, 02.11.2023, um 20:15 Uhr

Folge 4 "noch unbekannter Titel": Donnerstag, 02.11.2023, um 21:00 Uhr

Folge 5 "noch unbekannter Titel": Donnerstag, 09.11.2023, um 20:15 Uhr

Folge 6 "noch unbekannter Titel": Donnerstag, 09.11.2023, um 21:00 Uhr

Wie geht es bei "Doktor Ballouz" weiter? Handlung in Staffel 3

Am Ende von Staffel 2 hat Dr. Ballouz seine Chance bei Eva nicht nutzen können. Um seinem Liebeskummer aus dem Weg zu gehen, lenkt er sich mit viel Arbeit und seiner Katze Brigitte ab. Zwar behauptet er, dass er sich mit seinem Dasein als Single abgefunden habe, und trotzdem merkt Cindy, dass dies nicht ganz der Wahrheit entspricht.

Cindy selbst hat es zu dieser Zeit auch nicht leicht. Sie erfährt von der Rückkehr ihrer Krebserkrankung und möchte keine weitere ärztliche Maßnahme mehr in Anspruch nehmen. Dr. Ballouz ist mit ihrer Entscheidung allerdings überhaupt nicht einverstanden. Für Cindy kommt nur eine Option in Frage: Sie geht den Kampf gegen den Krebs erneut an, wenn Dr. Ballouz noch einmal versucht, das Herz von Eva zu erobern.

Daher ist davon auszugehen, dass in Staffel 3 vor allem Cindys Kampf gegen die Krebserkrankung und Dr. Ballouz weiteres Vorgehen in Bezug auf Eva thematisiert wird. Für Beide wird es keine leichte Aufgabe werden. Kann Dr. Ballouz in Staffel 3 Eva doch noch von sich überzeugen? Wie wird es mit dem Krankheitsverlauf von Cindy weitergehen?

Inzwischen gibt es von Seiten des ZDF auch noch weitere Infos zur Handlung von Staffel 3: Schwester Beate, eine Freundin von Dr. Barbara Forster, kehrt nach einer Auszeit in die Klinik zurück. Sie weiß allerdings noch nicht, dass Barbara und Dr. Mark Schilling inzwischen ein Paar sind, obwohl sich Beate und Barbara früher gemeinsam über den Arzt lustig gemacht haben.

Außerdem stößt Krankenschwester Carla zum Team dazu. Sie wird Vincents Ausbilderin: Der ehemalige Putzmann möchte gerne Krankenpfleger werden. Vincent verliert sein Herz an eine todkranke Patientin und Carla will ihm helfen, mit der Situation umzugehen. Dabei offenbart sie allerdings ihr eigenes dunkles Geheimnis. Ebenfalls einem Geheimnis auf die Schliche kommt außerdem Dr. Ballouz selbst als er im Geldbeutel eines Patienten ein Foto findet, das den Mann eng umschlungen im Ballouz' verstorbener Frau zeigt.

Welche Schauspieler sind bei "Doktor Ballouz" dabei? Besetzung in Staffel 3

Da die Geschichte rund um den Hauptdarsteller Dr. Ballouz, Eva und Cindy noch nicht auserzählt ist, werden auch wieder die Schauspieler Merab Ninidze, Helene Grass und Barbara Philipp auch in Staffel 3 mit von der Partie sein. Da die Krankheitsfälle in der Uckermarker Klinik auch nicht weniger werden, wird das Ärzteteam rund um Dr. Ballouz voraussichtlich wieder in gewohnter Besetzung zu sehen sein. Neu dazu stoßen Schwester Beate und Carla - gespielt von Caroline Scholze und Haley Louise Jones.

Hier haben wir den Cast von "Doktor Ballouz" - Staffel 3 noch einmal für Sie im Überblick. Auch hier werden wir Sie auf dem Laufenden halten, sobald neue Informationen zu den Schauspielern bekannt gegeben werden.

Schauspieler Rolle Merab Ninidze Dr. Ballouz Helene Grass Eva Schmidt Barbara Philipp Cindy Julia Richter Dr. Barbara Forster Vincent Krüger Vincent Patzke Daniel Fritz Dr. Mark Schilling Nadja Bobyleva Dr. Michelle Schwan Caroline Scholze Beate Haley Louise Jones Carla

"Doktor Ballouz" - Staffel 3: Die Fortsetzung ist überraschend

Dass das ZDF Staffel 3 von "Doktor Ballouz" schnell bestätigte, kam für einige Kritiker etwas unerwartet, da die Einschaltquoten von Staffel 2 nicht unbedingt für eine Fortsetzung sprechen. Nach den Angaben von TV Spielfilm verlor Staffel 2 über eine Millionen Zuschauer ab drei Jahren im Vergleich zu Staffel 1. Der Markanteil fiel hier von 14,5 auf 12,7 Prozent. Auch bei den 14 bis 49-jährigen Zuschauern kam Staffel 2 nicht mehr so gut an wie Staffel 1. Die Sehbeteiligung lag nur noch auf 3,4 Prozent. Ob Staffel 3 von "Doktor Ballouz" einen Aufwärtstrend mit sich bringen wird und die Zuschauer wieder überzeugen wird, bleibt also abzuwarten.