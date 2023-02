PDF zusammenfügen: So geht es kostenlos

PDF-Dokumente zusammenzufügen kann mühsam sein. Mit wenigen Tricks und kostenlosen Tools ist es aber schnell gemacht.

Wer mehrere Dokumente im PDF-Format zusammenfügen will, hat es oft mühsam. Nur wenige PDF-Reader können die Dateien problemlos verbinden. Doch es gibt ein paar Hilfsmittel, mit denen sich die Inhalte schnell, unkompliziert und kostenlos in eine Datei verwandeln lassen. In diesem Artikel werden die Tools vorgestellt.

PDFs zusammenfügen: Kostenlose Programme

Für das Zusammenfügen von PDF-Dokumenten gibt es unterschiedliche Programme und Online-Tools.

Ein effizientes und kostenloses Programm ist etwa PDF24-Creator. Dabei handelt es sich um eine Freeware, also ein kostenloses Programm, das man auf der Website des Herstellers herunterladen kann. Dahinter steckt ein Berliner IT-Unternehmen. Das Programm selbst funktioniert wie ein Druckertreiber, die PDFs werden dann in einem Drucker-Bedienfenster erstellt. Mit dem Tool lassen sich PDF-Dateien verbinden, erstellen, ändern oder teilen. Das Zusammenfügen von PDFs erfolgt über Drag-and-Drop. Aber Achtung: PDF24-Creator arbeitet nur unter Windows.

Eine Alternative zu PDF24-Creator ist 7-PDF Split and Merge, das man in einer kostenlosen Version herunterladen kann. Hier gibt es aber ein paar Einschränkungen: So darf die kostenlose Anwendung nur von Privatanwendern genutzt werden. Außerdem gibt es Limits bei der Bedienung. So können maximal 5 Dateien zusammengefügt werden und nur Dokumente mit maximal 50 Seiten geteilt werden. Um diese Einschränkungen zu umgehen, müssen Nutzer die kostenpflichtige Pro-Version von 7-PDF Split and Merge des Herstellers kaufen.

PDFs zusammenfügen: Online-Tools

Für das schnelle und unkomplizierte Zusammenfügen von PDF-Dateien müssen allerdings auch nicht zwingend neue Programme auf dem Computer installiert werden: So gibt es zahlreiche Online-Tools, mit denen sich im Browser die Dokumente verbinden lassen.

PDF24 bietet neben seinem Programm auch eine solche Browser-Funktion online an, bei der mittels Drag-and-Drop die Dokumente einfach verbunden und gespeichert werden können. Eine Alternative ist die Website ilovepdf.com, auf der sich ebenfalls schnell, einfach und kostenlos PDF-Inhalte zusammenführen lassen.

Auch mit der Website smallpdf.com lassen sich PDFs zusammenfügen, teilen oder neu anordnen. Ein Vorteil bei diesem Anbieter liegt im Datenschutz. So erklärt das Unternehmen selbst: "Alle hochgeladenen Dokumente werden nach einer Stunde vollständig von unseren Servern gelöscht."

PDFs zusammenfügen: Trick bei Apple iOS

Für User von Apple-Computern gibt es zudem einen ganz einfachen Trick, mit dem sie sich die oben genannten Anwendungen sparen können. In dem PDF-Reader Vorschau von Apple lassen sich neue PDF-Seiten im Seitenüberblick einfach per Drag-and-Drop hineinziehen. Auch die Reihenfolge lässt sich so ändern. Einzelne Seiten können zudem per Drag-and-Drop auf dieselbe Weise wieder herausgezogen und so aus dem Dokument separiert werden.