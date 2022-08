Durch welche Länder fließt die Donau? Und durch welche Hauptstädte?

Die Donau zählt zu den beeindruckendsten Flüssen in Europa. Und auch zu den größten. Ihren Anfang nimmt sie im Süden Deutschlands und zieht dann ihre Bahn bis zum Schwarzen Meer.

Was für ein Gewässer! Die Donau durchläuft Europa von West nach Ost. Auf ihrem Weg legt sie fast 3000 Kilometer zurück, dabei durchquert sie einige große Städte und fast ein Dutzend Länder. Ihren Anfang nimmt sie in Deutschland, ehe sie das Wasser ins Schwarze Meer trägt. Pro Jahr sollen 203 Milliarden Kubikmeter Wasser die Donau passieren, schreibt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.

Nach der Wolga ist die Donau der zweitlängste Fluss in Europa. Ihr Einzugsbereich wird mit 817.000 Quadratkilometern angegeben. Im Donauraum leben 80 Millionen Menschen, also fast so viele wie in der gesamten Bundesrepublik. Schauen wir uns den Fluss einmal genauer an.

Woher stammt der Name Donau?

Dies ist nicht eindeutig geklärt, berichtet planet-wissen. Allerdings werde vermutet, dass der Name auf die Sprache der Kelten zurückzuführen ist, die sich einst im Quellgebiet angesiedelt hatten. Demnach könnte "Donna-aw" für "tiefes Wasser" gestanden haben. Oder aber "Do-avv" für "zwei Wasser" - was ein Hinweis auf die beiden Quellflüsse sein könnte.

Im englischsprachigen Raum heißt die Donau übrigens Danube. Dies ist demnach zurückzuführen auf das indogermanische Wort "danu", was etwa "Fluss" bedeutet. Zudem wird auf "Danubius" verwiesen, den römischen Gott des Wassers. Früher wurde der Fluss "Tonach" genannt, danach kam der Begriff "Donaw" auf, seit 1763 hat sich schließlich Donau eingebürgert.

Wo beginnt die Donau?

Ihren Anfang nimmt die Donau bei Donaueschingen im Schwarzwald, dort entsteht sie durch den Zusammenfluss von Brigach und Breg. Ab Ulm gilt die Donau als schiffbar, ab Kelheim kurz vor Regensburg bietet sie auch genug Platz für große Schiffe. Ehe die Donau Deutschland am Jochenstein verlässt, legt sie 663 Kilometer auf Bundesgebiet zurück (das wird nur von Rhein, Weser und Elbe überboten).

Durch welche Länder fließt die Donau?

Insgesamt durchfließt oder berührt die Donau zehn Länder:

Deutschland

Österreich

die Slowakei

Ungarn

Kroatien

Serbien

Bulgarien

Rumänien

die Republik Moldau

die Ukraine

In Österreich wird die Donau zu einem der bedeutendsten Handelswege Europas, schreibt planet-wissen. Dort heißt es weiter: "Den weitaus längsten Teil ihres Weges legt die Donau in Rumänien zurück, meist als Grenzfluss zu Serbien und Bulgarien."

Kurz vor dem Schwarzen Meer entfaltet sich dann das "nach dem Wolgadelta zweitgrößte Flussdelta Europas". Demnach beherberge das größte Flussgebiet des Kontinents "mehr als 5000 verschiedene Tier- und Pflanzenarten". 1990 wurde das Gebiet von der UNESCO zum Biosphärenreservat ernannt, mehr als vier Fünftel liegen in Rumänien, der Rest ist Teil der Ukraine.

2700 Kilometer will der Chemieprofessor Andreas Fath schwimmen - von Ulm bis ans Schwarze Meer. Damit will er auf die Wasserverschmutzung der Donau aufmerksam machen. Video: Michael Kroha, Ida König

Welche großen deutschen Städte durchfließt die Donau?

Mit Baden-Württemberg und Bayern beheimaten die beiden südlichsten Bundesländer Teile der Donau. Folgende Städte mit mindestens 50.000 Einwohnern liegen an der Donau:

Ulm

Neu-Ulm

Ingolstadt

Regensburg

Passau

Welche Hauptstädte liegen direkt an der Donau?

In anderen Ländern fließt die Donau sogar durch Millionenstädte. Vier der zehn Donau-Länder können auf eine Hauptstadt direkt an diesem beeindruckenden Gewässer verweisen:

Österreich ( Wien )

( ) die Slowakei ( Bratislava )

( ) Ungarn (Budapest)

Serbien ( Belgrad )