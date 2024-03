Dong Xuan Center

vor 16 Min.

Klein Vietnam in Berlin: Zu Besuch im größten Asia-Markt Deutschlands

Plus Das Dong Xuan Center ist ein ungewöhnlicher Ort. Dort treffen sich vietnamesische Händler und deutsche Touristen. Dabei geht es nicht immer legal zu.

Von Miriam Steinrücken

Wenn Vietnamesen Heimat suchen, dann gehen sie ins Dong Xuan Center. „Klein Hanoi“ nennen sie Deutschlands größten Asia-Markt in Berlin liebevoll. Dort drängen sie sich durch schmale Hallen und quetschen sich in vollgestopfte Läden. Lassen sich die Nägel richten oder die Haare schneiden, den Rücken massieren oder Tattoos stechen. Stöbern durch Handyhüllen, Plastikblumen und Mickey-Mouse-Shirts. Löffeln würzige Pho-Suppe, knabbern Sesambällchen und schlürfen zuckrigen Kaffee Sua Nong. In den Restaurants riecht es nach Koriander, in den Kosmetikstudios nach Chemikalien. Es ist ein Gewusel, ein Gedränge, ein Geraune. Wer das Dong Xuan Center betritt, der betritt eine andere Welt. Es ist die Welt der vietnamesischen Märkte mit schnellem Service, echtem Essen und künstlichem Ramsch.

Das Dong Xuan Center entstand aus der Not heraus. Nach der Wende fanden dort arbeitslose Vertragsarbeiter aus der DDR – das Pendant zu „Gastarbeitern“ in der BRD – einen neuen Job. Heute treffen sich in den Hallen vietnamesische Händler und deutsche Touristen. Dabei geht es nicht immer legal zu: Die Verwaltung beanstandet Verstöße gegen das Baurecht und die Polizei ermittelt wegen Menschenhandels.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen