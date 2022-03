"Doppelhaushälfte" auf ZDFneo: Alle Infos zu Folgen, Handlung und Besetzung

Die Comedy-Serie "Doppelhaushälfte" ist bei ZDFneo und in der ZDF-Mediathek zu sehen. Hier finden Sie alle Infos rund um die Folgen, Handlung, Besetzung und Wiederholungen.

Mit "Doppelhaushälfte" erweitert der öffentlich-rechtliche Sender ZDFneo sein Programm um eine neue Comedy-Serie. Die Idee zu der Serie stammt von Dennis Schanz und Christoph Mushayija Rath.

Neben Schanz und Rath führten auch Barbara Kronenberg und Florian Dietrich bei "Doppelhaushälfte" Regie.

Worum geht es in der Serie "Doppelhaushälfte"? Und wie sieht die Besetzung aus? Hier erfahren Sie alles Wissenswerte rund um die Sendetermine der einzelnen Folgen, die Handlung und die Schauspieler im Cast der Serie.

Seit wann ist "Doppelhaushälfte" bei ZDFneo zu sehen?

Die Serie "Doppelhaushälfte" startete am Dienstag, den 15. März 2022 um 21.45 Uhr auf ZDFneo mit zwei Folgen. Die restlichen Episoden werden anschließend immer dienstags ab 21.45 Uhr ebenfalls in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Handlung: Worum geht es in "Doppelhaushälfte"?

Ein Doppelhaus mitten im Grünen, gleich hinter Berlin und zwei ganz unterschiedliche Welten unter einem Dach. Mari, Theo und Maris Tochter Zoe sind aus dem Zentrum der Großstadt Berlins ins dortige Umland gezogen, um die ländliche Idylle und Ruhe zu genießen.

Milan Peschel spielt eine der Hauptrollen in "Doppelhaushälfte". Foto: ZDF / Tilo Hauke

Vom Dach der rechten Doppelhaushälfte, in der Andi, Tracy und deren Sohn Rocco wohnen, weht unübersehbar die Deutschlandflagge. Ex-Polizist Andi sieht es als seine Aufgabe an, dafür zu sorgen, dass sich die Neuankömmlinge an die hiesigen Gepflogenheiten halten und ordentlich in die dortige Nachbarschaft integrieren.

Episoden-Guide: Das sind die Sendetermine und Folgen von "Doppelhaushälfte" auf ZDFneo

Die Comedy-Serie "Doppelhaushälfte" besteht aus insgesamt acht Folgen. Die einzelnen Episoden haben alle eine Länge von circa 25 Minuten.

Das sind die Sendetermine und die Titel der Folgen:

Folge 1: "Chancengleichheit" (15. März 2022 um 21.45 Uhr)

Folge 2: "Gut für die Nachbarschaft" (15. März 2022 um 22.10 Uhr)

Folge 3: "Schall und Rauch" (22. März 2022 um 21.45 Uhr)

Folge 4: "Brian" (22. März 2022 um 22.10 Uhr)

Folge 5: "Vorrundenaus" (29. März 2022 um 21.45 Uhr)

Folge 6: "Die Kamera " (29. März 2022 um 22.10 Uhr)

" (29. März 2022 um 22.10 Uhr) Folge 7: "Meditation" (05. April 2022 um 21.45 Uhr)

Folge 8: "SchöneBunteFelde" (05. April 2022 um 22.10 Uhr)

Besetzung: Diese Schauspieler sind im Cast von "Doppelhaushälfte"

Hier finden Sie eine Übersicht über alle Darsteller im Cast von "Doppelhaushälfte" und ihre Rollennamen in der Serie:

Schauspieler Rollenname Milan Peschel Andi Knuppe Hoang Minh Ha Rocco Knuppe Minh-Khai Phan-Thi Tracy Knuppe Maryam Zaree Mari Sawadi Benito Bause Zoe Sawadi Helena Yousefi Theo Kröger Peer Martiny Wörner Leon Ullrich Guttsche Christopher Schärf Tobi Florence Adjidome Comfort Francis Ibrahima Sanogo Nele Kiper Judith Reimers Frederic Heidorn Jochen Reimers

Wiederholungen: "Doppelhaushälfte" in der ZDF-Mediathek schauen

Neben der Ausstrahlung im TV sind alle Folgen auch in der ZDF-Mediathek als Wiederholung zu sehen. Die acht Episoden von "Doppelhaushälfte stehen dort seit dem 8. März bereit. Der Stream ist kostenlos.

Außerdem werden auf ZDFneo Wiederholungen im Fernsehen angeboten. "Doppelhaushälfte" läuft dort immer mittwochs zwischen 00.10 Uhr und 01.00 Uhr mit Doppelfolgen im Programm.

