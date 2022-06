Prozessbeginn im Polizistenmord von Kusel: Das ist zu erwarten

Plus Knapp fünf Monate nach dem Doppelmord an zwei Polizisten beginnt der Prozess gegen den Angeklagten Andreas S. Fest steht schon jetzt: Er war ein skrupelloser Wilderer.

Er wilderte im großen Stil und soll zwei Polizisten getötet haben: Ab Dienstag steht Andreas S., der Tatverdächtige des nächtlichen Doppelmords im Wald von Kusel, vor Gericht. Was vor Prozessbeginn wichtig ist.