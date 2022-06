"Doppelt kocht besser": Alle Infos zur neuen Kochshow mit Alexander Kumptner

Sat.1 geht mit der neuen Kochshow "Doppelt kocht besser" an den Start. Alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream, Wiederholung und Moderator Alexander Kumptner gibt es hier.

Sat.1 geht im Juli 2022 mit einer neuen Kochshow an den Start: Bei "Doppelt kocht besser" soll es neben dem Kochen auch um Spaß und Teamwork gehen. Moderiert und angeleitet wird das Ganze von dem österreichischen Starkoch Alexander Kumptner.

Bei "Doppelt kocht besser" geht es erstmalig nicht um die Kochperformance von Hobby- und Profiköchen. In der neuen Sat.1-Show sind vor allem Kandidaten dabei, die mit Kochen bis dahin wenig am Hut hatten. In jeder Folge von "Doppelt kocht besser" treffen drei Paare aufeinander, die jeweils eine enge Beziehung zueinander haben, zum Beispiel Geschwister, Paare, gute Freunde oder Eltern mit ihren Kindern. Am Ende jeder Folge geben Starkoch Alexander Kumptner und die nichtkochenden Kandidaten in einer Blindverkostung ihr Urteil darüber ab, welches Gericht geschmacklich am meisten überzeugen konnte.

Das Kochen läuft dabei folgendermaßen ab: Von jedem der teilnehmenden Paare steht eine Person hinter dem Herd. Mithilfe eines Knopfs im Ohr erhält er oder sie Anweisungen, Ratschläge und Hilfestellungen vom jeweiligen Partner. Dass die Kommunikation und Teamarbeit bei hohem Stress und Zeitdruck allerdings nicht immer ganz so rund läuft, bekommen die Kandidaten schnell zu spüren - zur Freude der Zuschauer.

Hier in diesem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Übertragung im TV und Stream und Starkoch Alexander Kumptner für Sie zusammengestellt.

Wann läuft "Doppelt kocht besser"? Sendetermine bei Sat.1

"Doppelt kocht besser" gibt es ab Montag, dem 4. Juli 2022 immer von Montag bis Freitag um 19 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Damit bekommt der Sender ein neues Format ins wöchentliche Abendprogramm. Für wieviele Wochen die neue Kochshow ausgestrahlt wird, ist bislang noch nicht bekannt.

Wo läuft "Doppelt kocht besser"? Übertragung im TV und Stream

Ab Anfang Juli lädt Starkoch Alexander Kumptner Paare in seine Show ein, deren Kochfähigkeiten noch ausbaufähig sind. Dabei geht es aber nicht nur darum, das leckerste Gericht zu kochen, sondern auch sich als Team zu beweisen.

Im Free-TV wird "Doppelt kocht besser" ab dem 4. Juli immer montags bis donnerstags um 19 Uhr auf Sat.1 ausgestrahlt. Wer die Show zeitgleich lieber online schauen möchte, kann dafür den kostenlosen Sat.1-Livestream oder den ebenfalls kostenlosen Streaming-Dienst Joyn nutzen.

Gibt es eine Wiederholung von "Doppelt kocht besser"?

Wer unter der Woche um 19 Uhr keine Zeit hat, den Wettstreit der Kochlaien aber trotzdem nicht verpassen möchte, kann die Wiederholung beim Streaming-Anbieter Joyn nachschauen. Im Free-TV gibt es keine Wiederholung der einzelnen Folgen von "Doppelt kocht besser" zu sehen.

"Doppelt kocht besser": Das ist Starkoch Alexander Kumptner

Alexander Kumptner ist schon seit Langem kein unbekanntes Gesicht mehr in deutschen Kochshows. Der 39-jährige Koch aus Österreich begann seine Ausbildung 2001 im Hotel "Hilton Vienna Plaza". Im Laufe der Jahre hatte der gebürtige Wiener es geschafft, sich bis ins Fernsehen zu kochen. 2013 war er das erste Mal auf dem Bildschirm beim österreichischen Format "Schmatzo - Der Koch-Kids-Club" zu sehen.

In Deutschland feierte Alexander Kumptner 2015 bei der Kochshow "Die Küchenschlacht" seinen Durchbruch. Seitdem wirkte er in einigen anderen TV-Formaten wie "Die Kochgiganten", "The Taste" und "Kühlschrank öffne Dich" mit. Auch bei "Kreuzfahrt ins Glück" war Alexander Kumptner einmal zu sehen - ebenfalls in der Rolle eines Kochs.