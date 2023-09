Nordrhein-Westfalen

vor 16 Min.

Jugendlicher kündigt Amoklauf an Schule in Dormagen an

Ein 15-Jährige hat einen Amoklauf in einer Schule in Dormagen angekündigt.

In einer Chatgruppe hat ein 15-Jähriger am Montag einen Amoklauf an einer Schule in Dormagen angekündigt. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß.

Von Svenja Moller