Das soll ein Park sein? Wie Google Maps und ein junger Kölner bundesweit für Fragezeichen sorgten

Eine Verkehrsinsel in Dortmund taucht auf Google Maps als „Brauer-Gedächtnis-Park“ auf, doch die Stadt weiß von nichts. Ein Kuriosum, das Rätselraten auslöste. Nun ist das Rätsel gelöst.

Das ist so eine Geschichte, wie sie das Leben schreibt. Wobei man dazusagen muss: das Leben in Internetzeiten. Mit einem Faltstadtplan gäbe es diese Geschichte über eine Dortmunder Kreisverkehrsinsel nicht, die es als vermeintlicher Park kurzzeitig zu großer Bekanntheit brachte: Das wenige Meter Durchmesser kleine Areal neben einem Einkaufszentrum war zunächst bei Google Maps, dann auch bei anderen Online-Kartenanbietern als "Brauer-Gedächtnis-Park" aufgeführt worden. Was viele Fragen aufwarf. Darunter diese: Seit wann zählen Verkehrsinseln als Parks? An wen soll hier erinnert werden? Vor allem: Wer ist für den Eintrag verantwortlich?

Denn das wusste niemand – auch die Stadt Dortmund nicht. Die erklärte noch am Mittwoch, der Eintrag stamme wohl von einem Google-Nutzer, der sich einen Scherz erlaubt habe. Die Stadt habe damit jedenfalls nichts zu tun. Und überhaupt und sowieso handele es sich definitiv nicht um einen Park zum Verweilen, sondern um eine begrünte Verkehrsfläche.

Bei der Stadt Dortmund war man ratlos. Und immer mehr Medien berichteten

Mit Fragen zum ominösen „Brauer-Gedächtnis-Park“ wurde die Stadt häufiger behelligt, nachdem die Ruhr Nachrichten vor wenigen Tagen als Erste darüber berichtet hatten – und es weiter taten („Hype um Dortmunder Mini-Park – Google-Eintrag wird immer skurriler“). Dass im „Brauer-Gedächtnis-Park“ auch noch ein geflügeltes rotes Nashorn steht, beflügelte weiter die Fantasie.

Die Süddeutsche Zeitung spekulierte, ob an diesem Ort an Charles Brauer erinnert werde, den einstigen Kommissar Brockmöller aus dem Hamburg-"Tatort", der allerdings in Berlin geboren worden sei und in der Schweiz lebe? Oder, fragte sie, "wollten gar ein paar Bierbrauer so an den Ort ihrer Ausbildung erinnern?" Damit lag das Blatt nicht verkehrt, im Gegenteil: goldrichtig – wie die interessierte Öffentlichkeit in einem am späten Mittwochnachmittag online veröffentlichten Interview erfuhr. Ein junger Kölner Brauer meldete sich in ihm zu Wort, Daniel Meyer, 25 Jahre alt, gepflegter Zwirbelbart – der an einen "König Ludwig II.-Gedächtnis-Bart" denken lässt.

Das Rätselraten um den vermeintlichen Dortmunder Park hat ein Ende. Foto: Dieter Menne, dpa

Meyer erklärte erst einmal, dass angehende Brauer aus Nordrhein-Westfalen zweimal jährlich sechs Wochen in Dortmund zusammenkommen, da sich dort eine Berufsschule für Brauer befindet. Diese Jung-Brauer trafen sich, sagte Meyer, abends im Kreisverkehr. Dort saßen sie auf einem alten Sofa, das sie hingeschleppt hatten, dort sprachen sie, dort tranken sie – natürlich Bier. "Unsere Klassengruppe ,126 Hansabande‘ fand es immer recht nett im Kreisverkehr", erzählte Meyer, und dass die Idee für einen "Brauer-Gedächtnis-Park"-Google-Maps-Eintrag aus einer Bierlaune heraus entstanden sei. Und zwar im Jahr 2017. "Dass das erst jetzt, fünf Jahre später, von lokalen Zeitungen bemerkt wurde, das hat uns schon erstaunt", sagte Meyer. Und er sagte es mit einem Erstaunen und einem Bedauern: Weil immer mehr Medien darüber berichtet hätten, habe Google die Bezeichnung wieder gelöscht. "Wir Brauer finden das schade."

Das geflügelte rote Nashorn auf der Verkehrsinsel beflügelte zusätzlich die Fantasie

Die schönste Interviewfrage, man muss den Kollegen loben, lautete: "Herr Meyer, Sie arbeiten mittlerweile bei einer der großen Kölner Brauereien. Trinken Sie noch immer Bier in Kreisverkehren?" Meyer verneinte gleich zweifach. Aber "Bier in Kreisverkehren", das wäre ein klasse Titel für einen "Element of Crime"-Song. Die Band um Sven Regener besang bereits "Getränke Hoffmann" in einem Lied namens "Delmenhorst", hat also Expertise.

Von wegen: Der angebliche "Brauer-Gedächtnis-Park" in Dortmund. Foto: Dieter Menne, dpa

Das geflügelte Nashorn übrigens, das für einen Radiosender wirbt, heißt Kurt und ist, kurze Recherche, ungefähr 18 Jahre alt. In den "Brauer-Gedächtnis-Park", äh, die Verkehrsinsel, kam es 2019. Damit wäre auch das geklärt.