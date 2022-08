Dortmund: Polizei erschießt 16-jährigen Jungen

Der Junge habe die Beamten mit einem Messer angegriffen, daraufhin sei er erschossen worden. Die Polizei Recklinghausen ermittelt aus Neutralitätsgründen.

Am Montagnachmittag gegen 16:20 Uhr ist ein 16-jähriger Junge bei einem Polizeieinsatz in Dortmund tödlich verletzt worden. Der 16-Jährige habe zuvor die Beamten mit einem Messer attackiert, sagte ein Polizeisprecher. Wie es so weit kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen, die aus Neutralitätsgründen von der Polizei Recklinghausen übernommen werden, dauern an.

Dortmund: Polizei gab mehrere Schüsse ab

Am Montagnachmittag hatte ein Betreuer einer Jugendhilfe-Einrichtung die Polizei gerufen, nachdem er in der Nähe der Einrichtung einen jungen Mann mit einem Messer gesehen hatte. Das sagte der für Kapitaldelikte zuständige Dortmunder Oberstaatsanwalt Carsten Dombert auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP. Der Jugendliche habe in der Einrichtung übernachten wollen, wie die Staatsanwaltschaft wohl später erfuhr. Beim Eintreffen der Polizei wurden zunächst Reizgas und ein Elektroschockgerät eingesetzt, wie Dombert sagte. Diese zeigten wohl keine Wirkung. Daraufhin hätten Beamte die Schusswaffe benutzt, sagte der Polizeisprecher. Unklar ist noch, wie viele Schüsse abgefeuert wurden und ob mehrere Polizisten schossen.

Der 16-Jährige wurde schwer verletzt und konnte trotz Notoperation nicht gerettet werden. Um die Situation besser verstehen zu können, werden nun Zeugen befragt, besonders ein Betreuer der Jugendhilfe-Einrichtung ist ein wichtiger Zeuge der Polizei. Zusätzlich werde die Leiche des Jugendlichen seit Dienstagmorgen obduziert, sagte Staatsanwalt Dombert auf Anfrage der dpa. Es solle vor allem herausgefunden werden, wie viele Schusswunden der 16-Jährige hatte.

Dortmund: Toter 16-Jähriger ist dritter Todesfall bei Polizei-Einsatz in kurzer Zeit

Der Fall in Dortmund ist der dritte innerhalb kürzester Zeit in Deutschland, bei dem bei einem Polizeieinsatz ein Mensch ums Leben gekommen ist. Am Dienstag der vergangenen Woche war ein Obdachloser im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main bei einem Polizeieinsatz erschossen worden. Nur einen Tag später wurde bei der Zwangsräumung einer Wohnung der 48-jährige Mieter erschossen, nachdem er die Polizisten mit einem Messer attackiert haben soll.