"Dr. Hoffmann - Die russische Spende" in der ARD: TV-Termin, Handlung, Darsteller, Wiederholung in der Mediathek

Die ARD zeigt heute am 17.2.22 den Krimi "Dr. Hoffmann - Die russische Spende". Wann ist die TV-Ausstrahlung? Welche Schauspieler sind im Cast? Wie ist die Handlung?

Krimifans, aufgepasst: In der ARD kommt im Februar "Dr. Hoffmann - Die russische Spende" zur Ausstrahlung. Wann ist der TV-Termin? Welche Darsteller haben eine Rolle ergattert? Welche Handlung ist zu erwarten? Steht der Film auch als kostenloser Stream in der Mediathek? In diesem Text finden Sie alle Antworten.

TV-Termin: "Dr. Hoffmann - Die russische Spende" heute am 17.2.22 in der ARD und als Stream in der Mediathek

"Dr. Hoffmann- Die russische Spende" läuft am Donnerstag, 17. Februar 2022, in der ARD. Start ist um 20.15 Uhr. Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf ungefähr 90 Minuten Hochspannung freuen. Wer am Donnerstag schon etwas anderes vorhat, der findet die Episode auch als kostenlosen Stream in der ARD-Mediathek.

Handlung: Darum geht es im ARD-Film "Dr. Hoffmann - Die russische Spende"

Spontane Einsätze nach Dienstschluss sind für Dr. Felix Hoffmann beileibe keine Ausnahme. In der Vergangenheit fiel schon der eine oder andere gemütliche Abend kurzfristig ins Wasser. So auch diesmal. Ein Kollege bittet ihn um die Übernahme des Nachtdienstes. Freundin Celine und er ahnen bei Dienstantritt noch nicht, welch verhängnisvolle Folgen die nächsten Stunden mit sich bringen werden.

Gleich zum Start in den Dienst verstirbt ein Mann noch in der Notaufnahme. Die Umstände sind mysteriös. Dr. Hoffmann ist sich sicher, dass Mischa Tschenkow keines natürlichen Todes gestorben ist. Erst kürzlich hatte der Mann, der in Diensten der Putzkolonne des Krankenhauses war, gesund die Klinik verlassen. Von seiner Patientenakte fehlt nun allerdings jede Spur.

Als Dr. Hoffmann mit seiner Freundin über den mysteriösen Fall spricht, hat die direkt eine Ahnung, was dahinter stecken könnte. Je tiefer sie nachforschen, desto deutlicher wird, in welch mafiösen Umgebungen die Klinikführung unterwegs ist.

Besetzung: Diese Schauspieler sind bei "Dr. Hoffmann - Die russische Spende" im Cast

Felix Hoffmann - Kai Wiesinger

- Celine - Isabell Polak

Bredow - Rainer Strecker

- Katharina Steinmayer - Brigitte Zeh

- Frau Prof. Kindel - Julika Jenkins

Herr Prof. Dohmke - Wilfried Hochholdinger

Dr. Valenta - Rainer Reiners

Reiners Marlies Brenner - Anja Herden

Boris Melnik - Mark Zak

- Mark Zak Dr. Astrid Schreiber - Jytte-Merle Böhrnsen

- Beate Vetter - Anita Vulesica

- Michael Thiel - Urs Jucker

"Dr. Hoffmann - Die russische Spende" als Wiederholung bzw. Stream in der Mediathek

Sie interessieren sich für "Dr. Hoffmann - Die russische Spende", der Donnerstagabend ist aber ungünstig? Kein Problem: Der Krimi ist auch als kostenloser Stream in der ARD-Mediathek verfügbar.

(AZ)