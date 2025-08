Zwei Tote bei Absturz von Leichtflugzeug auf Mallorca

Beim Absturz eines Leichtflugzeugs vor der Westküste Mallorcas sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Bei den Opfern handele es sich um den Piloten und dessen Sohn, teilte die Polizei der spanischen Urlaubsinsel mit. Die Leichen seien am Nachmittag entdeckt und geborgen worden.

Zur Identität der beiden Opfer machte die Polizei keine genaueren Angaben. Nach Medienberichten soll es sich bei dem Piloten um einen etwa 60 Jahre alten US-Amerikaner handeln, der in Deutschland lebte und auf Mallorca einen Zweitwohnsitz hatte. Sein ums Leben gekommener Sohn war demnach 13 Jahre alt.

Das Flugzeug war am Samstag gegen 18.00 Uhr in Binissalem im Inneren der Insel gestartet. Der Pilot habe Port de Sóller an der Westküste angesteuert und sei dort Kunststücke geflogen. Ob eines dieser Manöver zum Absturz führte, war zunächst unklar. Gegen 20.00 Uhr stürzte der Flieger etwa 100 Meter vor dem bekannten Leuchtturm ins Meer und sank laut der Polizeimitteilung kurz darauf auf rund 30 Meter Tiefe. Zur Unfallursache äußerte sich die Polizei bisher nicht.