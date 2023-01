Polizei und Rettungskräfte finden drei Leichen in Tönisvorst

In einer Doppelhaushälfte im niederrheinischen Tönisvorst wurden drei Leichen gefunden. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar.

In einem Haus im niederrheinischen Tönisvorst haben Polizei und Rettungskräfte drei Leichen gefunden. Womöglich handelt es sich bei den Toten um die 95 Jahre alte Bewohnerin, ihre 63-jährige Tochter und deren 69-jährigen Lebensgefährten. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Doch die Identitäten sind noch nicht abschließend geklärt. Auch die Todesursachen sind bislang völlig unklar. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob es Hinweise auf ein Verbrechen gibt.

Laut den Ermittlern hatten Nachbarn am Montagvormittag das Ordnungsamt informiert, weil sie die drei Bewohner des Hauses seit mehreren Tagen nicht gesehen hatten und sich sorgten. Daraufhin hätten die Einsatzkräfte die Leichen gefunden. Sie sollen nun obduziert werden. Die Kriminalpolizei Mönchengladbach hat die Ermittlungen übernommen.

Drei Leichen in Haus in Tönisvorst gefunden

Die Toten wurden in einer Doppelhaushälfte in einem Wohngebiet im Stadtteil St. Tönis gefunden, wie ein dpa-Reporter berichtete. Am Dienstagmorgen erinnerten die drei roten Siegel an der Haustür an den Polizeieinsatz. (mit dpa)