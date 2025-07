Brand in Rödermark: Backofen ist «regelrecht explodiert»

Nach dem Brand im Landkreis Offenbach mit drei Schwerverletzten hat die Polizei erste Erkenntnisse zur Brandursache erlangt. Bei den Untersuchungen stellten die Brandermittler fest, dass der Backofen in der Küche Ausgangspunkt des Brandes gewesen sei, teilte die Behörde mit. «Der Spurenlage zufolge ist dieser regelrecht explodiert.» Die Beamten gehen derzeit deshalb von einem fahrlässigen Handeln aus.

Bei dem Wohnungsbrand am Montag in Rödermark waren die Eltern von vier Kindern lebensbedrohlich verletzt worden. Die 33-jährige Mutter der Familie musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der 36 Jahre alte Vater wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch ein sechsjähriger Sohn trug Verletzungen davon. Zum aktuellen Gesundheitszustand der Verletzten liegen laut Polizei keine neuen Informationen vor.

Drei weitere Kinder im Alter von zwei, vier und neun Jahren blieben den Angaben zufolge unverletzt. Um sie kümmert sich nach Auskunft eines Polizeisprechers nun vorerst das Jugendamt.