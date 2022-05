Drei Tote bei Anschlag in Israel

Bei einem Anschlag in Israel sind am Donnerstag drei Menschen getötet worden.

In Israel sind bei einem neuen Anschlag am Donnerstagabend mindestens drei Menschen getötet worden. Wie der israelische Rettungsdienst Zaka mitteilte, wurden drei weitere Menschen schwer verletzt. Ein Sprecher der Polizei teilte mit, dass man derzeit von zwei Tätern ausgehe. Der Angriff ereignete sich in der strengreligiösen Ortschaft Elad östlich von Tel Aviv. Einer der Täter habe laut Polizei geschossen, der andere sei mit einer Axt auf Passanten losgegangen. Rund um den Tatort seien Straßensperren errichtet worden. Ein verdächtiges Fahrzeug sei von einem Polizeihubschrauber verfolgt worden. Medien berichteten darüber, dass die Polizei die Sorge habe, dass die Täter ins nicht weit entfernte Westjordanland fliehen konnten.

Anschlag in Israel: Hamas bekennt sich kurz nach der Tat

In Israel kommt es seit einigen Wochen wieder verstärkt zu Terroranschlägen. Seit Ende März wurden 17 Menschen getötet. Bei zwei Anschlägen waren die Täter israelische Araber, Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS). Zwei weitere Anschläge wurden von Palästinensern aus dem Westjordanland verübt.

Video: AFP

Noch am Donnerstagabend bekannte sich die islamistische Palästinenserorganisation Hamas zu dem Angriff. Ein Sprecher sagte, es handelte sich dabei um eine Reaktion auf Israels "Stürmung" des Tempelbergs in Jerusalem. Die Attacke sei "die Umsetzung der Warnung, dass die Al-Aksa-Moschee eine rote Linie darstellt". Bereits am Freitag wurde ein israelischer Wachmann am Eingang einer Siedlung im Westjordanland getötet worden - auch dahinter steckte die Hamas. Danach kündigte die Organisation weitere Anschläge an. Sie seien eine Reaktion auf Israels Vorgehen auf dem Tempelberg in Jerusalems Altstadt. Die Hamas warnte vor "Konsequenzen", sollten Israelis am Donnerstag wieder den Tempelberg besuchen. Die Polizei erlaubte es am israelischen Unabhängigkeitstag jüdischen Israelis, die heilige Stätte zu besuchen. Dabei kam es erneut zu Konfrontationen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. (Mit dpa)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch