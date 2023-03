Hohe Haftstrafen: Urteil im Prozess um Dreifachmord in Starnberg gefallen

Am Landgericht München II ist ein mit Spannung erwartetes Urteil gefallen: Die beiden Angeklagten im Prozess um einen Dreifachmord in Starnberg müssen lange Haftstrafen absitzen.

Im Prozess um einen Dreifachmord in Starnberg ist das Urteil gefallen: Das Landgericht München II hat beide Angeklagten zu hohen Haftstrafen verurteilt. Der 22 Jahre alte Hauptangeklagte muss eine Jugendstrafe von 13 Jahren absitzen. Der 21 Jahre alte Mitangeklagte muss acht Jahre und sechs Monate in Haft.

Mit dem Urteil fand ein Mammutprozess sein Ende. Das letzte Wort hatte nach über 80 Verhandlungstagen der Hauptangeklagte Maximilian B.: "Ich wollte mich bei allen Angehörigen entschuldigen, auch wenn ich weiß, dass meine Taten nicht zu entschuldigen sind!"

Urteil im Prozess um Dreifachmord in Starnberg gefallen: Hauptangeklagter erschoss seinen Freund und dessen Eltern

Das Landgericht München II erklärte in der Urteilsbegründung, dass es als erwiesen ansehe, dass der Hauptangeklagte im Januar 2020 seinen Freund und dessen Eltern erschoss. Hilfe hätte er dabei von seinem Mitbewohner gehabt, der daher ebenfalls auf der Anklagebank saß. Er soll bei der Planung des Mordes an dem gemeinsamen Freund mitgeholfen und den Täter zum Tatort gefahren haben. Er wurde wegen Mordes in einem Fall verurteilt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Im Jugendstrafrecht gilt bei Mord eigentliche eine Höchststrafe von zehn Jahren. Im Fall der besonderen Schwere der Schuld ist allerdings eine Haftstrafe bis zu 15 Jahren möglich, wenn Menschen zwischen 18 und 21 Jahren nach Jugendstrafrecht verurteilt werden.

Dreifachmord in Starnberg: Hauptangeklagter war geständig

Im Prozess zeigte sich der Hauptangeklagte geständig. Er sagte aus, dass er einen Amoklauf verhindern wollte, den sein Kumpel und späteres Opfer in einem Einkaufszentrum begehen wollte. Außerdem wollte er an die Waffen kommen, welche sein Freund illegal besaß. Die Staatsanwaltschaft bezweifelt die Pläne für den Amoklauf nicht. Das Szenario "rechtfertigt die Tat aber nicht im Ansatz", erklärte die Anklagebehörde im Schlussplädoyer.

Rund um den Dreifachmord hatte auch deswegen für Aufsehen gesorgt, weil die Ermittler zunächst einer falschen Spur Glauben geschenkt hatte. Sie waren davon ausgegangen, dass der junge Mann erst seine Eltern und dann sich selbst erschossen habe. Er später stellten Staatsanwaltschaft und Polizei fest, dass es sich anders abgespielt haben musste.

Lesen Sie dazu auch

Der Mitangeklagte wies im Prozess die Anschuldigungen gegen ihn von sich.